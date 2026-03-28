Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σκιαγράφησε τη στρατηγική της Ουάσιγκτον για τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ιράν, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα διαρκέσει «για λίγο ακόμη». Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό podcaster Benny Johnson, ο Βανς τόνισε ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένα ισχυρό πλήγμα στην ιρανική κυβέρνηση, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν.

Στρατηγική πολέμου σύντομης διάρκειας με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει την πλειονότητα των στρατιωτικών τους στόχων, ωστόσο η συνέχιση των επιχειρήσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητη. Όπως ανέφερε, η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρειαστεί νέα στρατιωτική εμπλοκή στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδίωξη είναι «η εξουδετέρωση της ιρανικής κυβέρνησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», ώστε η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων να συνοδευτεί από σταθερότητα και αποτροπή επανάληψης της σύγκρουσης.

Ενεργειακές πιέσεις και καθησυχασμός για τις τιμές

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο αμερικανός αντιπρόεδρος αναγνώρισε την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, αποδίδοντάς την άμεσα στη σύγκρουση. Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη.

Όπως δήλωσε, η αύξηση των τιμών της βενζίνης αποτελεί «μια πολύ προσωρινή αντίδραση» σε μια σύγκρουση που, κατά την εκτίμησή του, θα αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη. Επανέλαβε δε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πρόθεση μακροχρόνιας παραμονής στο Ιράν, επιμένοντας ότι «θα φύγουμε σύντομα και οι τιμές θα επανέλθουν».

Κεντρικός διαχειριστής της κρίσης

Παρά τη σημερινή του στάση, ο Βανς είχε εκφράσει εξαρχής επιφυλάξεις για τη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο με το Ιράν «κακή ιδέα» σε εσωτερικές συζητήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι εκτιμήσεις του για την ανθεκτικότητα του ιρανικού καθεστώτος φαίνεται να επιβεβαιώθηκαν, ενισχύοντας τον ρόλο του στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στην αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου, σε μια συγκυρία όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πολιτικά και οικονομικά πιεσμένος από τη διάρκεια και το κόστος της σύγκρουσης.

Διαπραγματεύσεις και εσωτερικές ισορροπίες στον Λευκό Οίκο

Η αναβάθμιση του Βανς αποτυπώθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Τραμπ του ζήτησε ενημέρωση για το Ιράν, αναγνωρίζοντας τον ενισχυμένο του ρόλο. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη εμπλακεί σε προηγούμενες – ανεπιτυχείς – διαπραγματευτικές προσπάθειες.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι η στάση του Βανς απέναντι στις μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές τον καθιστά πιο αξιόπιστο συνομιλητή για την Τεχεράνη. «Αν δεν μπορέσει να υπάρξει συμφωνία με τον Βανς, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας το βάρος που φέρει πλέον ο αντιπρόεδρος.