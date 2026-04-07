Βέτο στο ψήφισμα που είχε θέσει σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το Μπαχρέιν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ άσκησαν Ρωσία και Κίνα, παρά το γεγονός ότι το τελικό κείμενο της απόφασης που τέθηκε στο τραπέζι ήταν σαφέστατα πιο ήπιο σε σχέση με το αρχικό, με στόχο ακριβώς να μην μπλοκαριστεί από τα δύο μόνιμα μέλη του ΣΑ.

Η ψηφοφορία στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας για την απόφαση που προτάθηκε από το Μπαχρέιν ολοκληρώθηκε με 11 ψήφους υπέρ και 2 βουλευτές να απέχουν — το Πακιστάν και η Κολομβία. Η διαδικασία έλαβε χώρα μόλις λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) που έχει θέσει ο Τραμπ για να ανοίξει το Ιράν τον στρατηγικό υδάτινο δρόμο ή σε διαφορετική περίπτωση να έρθει αντιμέτωπο με επιθέσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες.

Η αρχική πρόταση του Μπαχρέιν προέβλεπε ότι οι χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν «όλα τα αναγκαία μέσα» — διατύπωση του ΟΗΕ που περιλαμβάνει και στρατιωτική δράση — για να διασφαλίσουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και να αποθαρρύνουν προσπάθειες να κλείσουν τη διώρυγα.

Το τελικό κείμενο αφαίρεσε την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για επιθετικές ή αμυντικές ενέργειες. Αντίθετα, υποστήριζε ότι «ενθαρρύνει έντονα» τις χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ να συντονίσουν τις αμυντικές τους προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Ούτε αυτό όμως τελικά πέρασε από την Κίνα και την Ρωσία με ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για το ποιοι τελικά πλήττονται από το κλείσιμο των Στενών.