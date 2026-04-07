Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει κάλεσμα προς πολίτες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Το φετινό μήνυμα, «Μαζί για την υγεία. Στηρίξτε την επιστήμη», υπογραμμίζει τη σημασία της τεκμηριωμένης γνώσης στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς μέλλοντος.

Η φετινή καμπάνια συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης του οργανισμού, στις 7 Απριλίου 1948 και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας παγκόσμιας εκστρατείας για τη δημόσια υγεία.

Η επιστήμη στο επίκεντρο της προόδου

Τον τελευταίο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και η διεθνής συνεργασία έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα της παγκόσμιας υγείας. Η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά από το 2000, ενώ οι θάνατοι παιδιών κάτω των πέντε ετών έχουν περιοριστεί στο μισό. Παθήσεις που κάποτε θεωρούνταν θανατηφόρες, όπως ο καρκίνος και ο HIV, αντιμετωπίζονται πλέον ως χρόνιες και διαχειρίσιμες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η επιστήμη είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της ανθρωπότητας για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας», αναδεικνύοντας επιτεύγματα όπως τα εμβόλια, η πενικιλίνη και η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Καινοτομίες που σώζουν ζωές

Η επιστημονική πρόοδος αποτυπώνεται σε πρακτικές εφαρμογές, που έχουν αλλάξει την καθημερινότητα της ιατρικής:

Η αναισθησία και οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές επιτρέπουν πλέον ασφαλείς επεμβάσεις χωρίς πόνο.

Τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, μειώνοντας δραστικά τη βρεφική θνησιμότητα.

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, μέσω εργαλείων όπως οι μετρητές πίεσης και οι μαστογραφίες, συμβάλλουν καθοριστικά στη διάσωση ζωών.

Οι σύγχρονες προκλήσεις

Παρά τα σημαντικά επιτεύγματα, η παγκόσμια υγεία αντιμετωπίζει νέες και σύνθετες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές αυξάνουν την πίεση στα συστήματα υγείας και ενισχύουν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων επιδημιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής συνεργασία και η εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ.

Ο ρόλος του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια υγεία, συντονίζοντας κρίσιμες δράσεις και θέτοντας διεθνή πρότυπα. Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στην ταχεία αναγνώριση του ιού SARS το 2003, προώθησε πρακτικές πρόληψης λοιμώξεων, όπως η χρήση αντισηπτικών, και καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα και του νερού.

Η επιστήμη ως οδηγός για το μέλλον

Σύμφωνα με την επικεφαλής επιστήμονα του ΠΟΥ, Sylvie Briand, «η επιστήμη μετατρέπει την αβεβαιότητα σε κατανόηση και αποκαλύπτει τρόπους προστασίας και θεραπείας των κοινοτήτων μας». Τόνισε επίσης ότι χωρίς την καθοδήγηση της επιστημονικής έρευνας, υπάρχει κίνδυνος λήψης αποφάσεων βασισμένων σε παρανοήσεις ή αναποτελεσματικές πρακτικές.

Το βασικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας είναι σαφές: η επιστήμη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Μέσα από τη συνεργασία και την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, οι κοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κρίσεις και να οικοδομήσουν πιο ισχυρά και δίκαια συστήματα υγείας.

Ο ΠΟΥ καλεί όλους – κυβερνήσεις, οργανισμούς και πολίτες – να συνεχίσουν να στηρίζουν την επιστήμη, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές και οι καθημερινές επιλογές βασίζονται σε τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την υγεία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.