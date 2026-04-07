Οι υγειονομικές αρχές του Ιράν ολοκλήρωσαν τη διανομή 180.000 χαπιών ιωδίου στους κατοίκους του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την ένταση στην περιοχή και την ανησυχία.

Με φόντο τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας και τις μνήμες από τον πόλεμο του Ιουνίου του 2025, η Τεχεράνη ενεργοποιεί πρωτόκολλα κρίσης, προετοιμάζοντας τον πληθυσμό για το σενάριο διαρροής ραδιενέργειας.

Ο Αντιπρύτανης Υγείας του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Μπουσέρ ανέφερε ότι η διανομή ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, κατόπιν απόφασης του εθνικού αρχηγείου διαχείρισης κρίσεων. Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Young Journalists Club (YJC), το πρόγραμμα έθεσε αρχικά ως προτεραιότητα τις περιοχές που γειτνιάζουν με τον πυρηνικό σταθμό, προτού επεκταθεί σε ολόκληρη την πόλη μέσω των κέντρων υγείας.

Οδηγίες χρήσης και δόσεις

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι τα χάπια προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας. Οι κάτοικοι καλούνται να λαμβάνουν τα δισκία από 24 ώρες πριν έως και 4 ώρες μετά από μια πιθανή έκθεση. Η δόση ορίζεται σε ένα χάπι ανά άτομο, αν και η ποσότητα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία.

Η θωράκιση του θυρεοειδούς

Εξηγώντας τη σημασία του μέτρου, οι αξιωματούχοι υγείας τόνισαν ότι κατά τη διάρκεια πυρηνικών ατυχημάτων ενδέχεται να απελευθερωθεί ραδιενεργό ιώδιο, το οποίο απορροφάται άμεσα από τον θυρεοειδή αδένα.

Με τη λήψη των χαπιών, ο θυρεοειδής κορέζεται με σταθερό (μη ραδιενεργό) ιώδιο, μειώνοντας έτσι τη δυνατότητα απορρόφησης της ραδιενεργού ουσίας και περιορίζοντας τον κίνδυνο σοβαρής βλάβης στον οργανισμό.