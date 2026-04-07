Κάθε φορά που μια νέα τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, η πολιτική ηγεσία καλείται να κάνει κάτι πολύ δύσκολο: να αποφασίσει χωρίς να κατανοεί πλήρως. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι η φύση της διακυβέρνησης σε εποχές τεχνολογικής επιτάχυνσης. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι η άγνοια. Είναι η λάθος άγνοια: το να μην ξέρεις αυτά που πρέπει, ενώ να νομίζεις ότι ξέρεις αυτά που δεν χρειάζονται.

Υπάρχει μια παλιά διάκριση στη θεωρία της διακυβέρνησης ανάμεσα στον τεχνοκράτη και τον πολιτικό: ο πρώτος ξέρει το πώς, ο δεύτερος αποφασίζει το γιατί. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει κάνει αυτή την διάκριση ταυτόχρονα πιο επείγουσα και πιο θολή. Οι υπουργοί καλούνται να αποφασίσουν για κάτι που εξελίσσεται ταχύτερα από τους θεσμούς που το διέπουν, σε πεδία που επηρεάζουν τα πάντα: από την υγεία ως την άμυνα, από την παιδεία ως τη φορολογία.

Το ερώτημα δεν είναι αν ένας υπουργός πρέπει να «καταλαβαίνει» την ΤΝ. Είναι τι ακριβώς πρέπει να καταλαβαίνει —και τι μπορεί να αναθέσει με ασφάλεια σε άλλους.

Τι ΔΕΝ χρειάζεται να ξέρει ένας υπουργός

Ας αρχίσουμε από εδώ, γιατί η λίστα είναι μεγαλύτερη. Και πιο χρήσιμη.

Δεν χρειάζεται να ξέρει πώς λειτουργεί ένα νευρωνικό δίκτυο. Ούτε τι είναι transformer architecture, ούτε πώς εκπαιδεύεται ένα μοντέλο. Αυτά τα ξέρουν οι μηχανικοί και οι ερευνητές. Ένας υπουργός που αναλώνει πολύτιμο χρόνο μαθαίνοντας τέτοια τεχνικά ζητήματα -αντί να κατανοεί τις ευρύτερες επιπτώσεις των πολιτικών της ΤΝ- δεν είναι τεχνολογικά εγγράμματος –στην καλύτερη περίπτωση είναι ημιμαθής.

Δεν χρειάζεται να έχει γνώμη για το ποιο μοντέλο είναι «καλύτερο». Το αν το GPT-4o υπερέχει του Gemini ή του Claude είναι ερώτηση για benchmarks, όχι για υπουργικό γραφείο και κοινοβούλιο. Ο υπουργός που αναφέρει brand names σαν να μιλά για εθνικές ομάδες μάλλον έχει μόλις διαβάσει ένα άρθρο στο in.gr.

Δεν χρειάζεται να «πειραματίζεται» δημόσια. Το live demo ως πολιτική δήλωση είναι η νέα εκδοχή του υπουργού που έβγαζε selfie για να αποδείξει ότι καταλαβαίνει το Διαδίκτυο. Δεν εντυπωσιάζει κανέναν, δεν αποδεικνύει τίποτα, δεν δεσμεύεται σε τίποτα.

Δεν χρειάζεται να υιοθετεί τεχνο-αφηγήματα (τους κύκλους των υπερβολών ). Η υπεραισιοδοξία («Η ΤΝ θα λύσει τα πάντα») και η καταστροφολογία («Η ΤΝ θα καταστρέψει τα πάντα») είναι συμμετρικά λάθη. Και τα δύο, ακόμη και αν εκφράζονται σε πιο ήπιους τόνους, οδηγούν σε κακή πολιτική.

Δεν χρειάζεται να συγκρίνει χώρες με όρους marketing («η χώρα Χ είναι μπροστά»)

Τέτοιες συγκρίσεις είναι επιφανειακές. Ακόμη και αυτά που μετρά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες δίνουν μία απλουστευτική εικόνα της θέσης μίας χώρας. Η ουσία είναι θεσμική: ποιες υποδομές, ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ικανότητα εφαρμογής πολιτικής.

Δεν χρειάζεται να φοβάται ότι «η ΤΝ θα πάρει τις αποφάσεις». Αυτή η ανησυχία, νόμιμη σε φιλοσοφικό επίπεδο, γίνεται άλλοθι όταν χρησιμοποιείται για να αποφύγει κανείς τη συζήτηση για τα πολύ πιο άμεσα και επείγοντα (και επίγεια!) προβλήματα: τις προκαταλήψεις που ενυπάρχουν στα δεδομένα, την αδιαφάνεια στις αλγοριθμικές αποφάσεις, την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά –που σίγουρα θα πάει.

Τι ΟΦΕΙΛΕΙ να ξέρει

Πρέπει να ξέρει ότι η ΤΝ είναι υποδομή, όχι τεχνολογική εφαρμογή. Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι «η λάμπα», έτσι και η ΤΝ δεν είναι «το chatbot». Είναι ένα βασικό υπό-στρωμα πάνω στο οποίο δομούνται συστήματα υγείας, δικαιοσύνης, πρόνοιας, φορολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις για την ΤΝ είναι αποφάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος —όχι για την τεχνολογία καθαυτή. Πρόκειται για δύσκολη εννοιολογική διάκριση, αλλά η ΤΝ είναι και αυτή ένα μεταξωτό βρακί…

Πρέπει να ξέρει ότι τα δεδομένα είναι το πραγματικό ζήτημα. Ένας αλγόριθμος είναι τόσο καλός όσο τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκε. Η Ελλάδα έχει χρόνια υστέρηση στη διαλειτουργικότητα των δημόσιων μητρώων, στην ποιότητα των δημόσιων δεδομένων, στη διακυβέρνησή τους. Χωρίς αυτή τη βάση, οποιαδήποτε «στρατηγική για την ΤΝ» είναι σχέδιο σπιτιού χωρίς θεμέλια.

Πρέπει να ξέρει πώς κινείται η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακαδημαϊκό κείμενο —είναι ήδη εφαρμοστέο δίκαιο με υποχρεώσεις, προθεσμίες και κυρώσεις. Η άγνοιά του δεν είναι άγνοια τεχνολογίας. Είναι άγνοια νόμου.

Πρέπει να ξέρει να κάνει τη σωστή ερώτηση. Όχι «τι μπορεί να κάνει η ΤΝ;» —αυτό είναι κινούμενη άμμος και αλλάζει κάθε έξι μήνες. Αλλά: ποιος ωφελείται, ποιος επιβαρύνεται, ποιος έχει την ευθύνη για κάθε κρίκο της αλυσίδας; Αυτές οι ερωτήσεις είναι πολιτικές, όχι τεχνικές. Και για αυτές ακριβώς εκλέγεται κάποιος υπουργός —και όχι για να εντυπωσιάζεται από demos.

Πρέπει να ξέρει να εμπιστεύεται εμπειρογνώμονες χωρίς να τους εκχωρεί τις αποφάσεις. Ο τεχνοκρατικός πειρασμός -«αφήστε τους ειδικούς, αυτοί ξέρουν»- είναι εξίσου επικίνδυνος με την τεχνοφοβία. Οι ειδικοί λένε τι μπορεί να γίνει. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι αποφασίζουν τι πρέπει να γίνει. Η σύγχυση αυτών των δύο ρόλων είναι η πιο συχνή παθολογία της τεχνολογικής πολιτικής.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από υπουργούς που «αγαπούν την τεχνολογία». Έχει ανάγκη από υπουργούς που αντιλαμβάνονται ότι η ΤΝ δεν είναι αποκλειστικό θέμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (που είναι ο μαέστρος, αλλά όχι η ορχήστρα). Είναι θέμα όλων των υπουργείων ταυτόχρονα: Της Υγείας που προμηθεύεται διαγνωστικά εργαλεία· της Δικαιοσύνης που εξετάζει αλγοριθμικές αποφάσεις, και βρίσκει συστήματα ελέγχου για τις προτάσεις των δικηγόρων, οι οποίες μπορεί να περιέχουν fake νομολογίες· της Παιδείας που είναι μετέωρη, αναρωτώμενη τι σημαίνει πλέον «να γράφεις» και «να σκέφτεσαι».

Ο υπουργός που χρειάζονται οι καιροί μας δεν φοβάται την τεχνολογία, ούτε εντυπωσιάζεται από αυτήν· την εξετάζει με κριτικό πνεύμα και κάνει ερωτήσεις που δυσκολεύουν τους τεχνικούς συμβούλους του. Και αρνείται να υπογράψει οποιαδήποτε απόφαση δεν καταλαβαίνει, ακόμα κι αν το briefing ήταν πειστικό και η αίθουσα συναινούσε ομόφωνα και ενθουσιαστικά.