Με την παραδοχή πως «θα έκανα το ίδιο ακριβώς», ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, τοποθετήθηκε για τις ηχογραφημένες συνομιλίες που τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτήρισε τις επίμαχες εκφράσεις («θα σε πυροβολήσω») ως σχήμα λόγου μιας «συνηθισμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας» και κατήγγειλε μεθοδεύσεις στην επιλεκτική διαβίβαση ονομάτων προς τις εισαγγελικές αρχές.

«Το θα σε πυροβολήσω και θα αυτοκτονήσω, όταν μιλάς σε μια επικοινωνία κλειστή όπως είναι η τηλεφωνική, είναι επικοινωνίες πολύ συνηθισμένες και δεν έχουν καμία ουσιαστική και κυριολεκτική σημασία. Είναι μακρινός συγγενής, παιδί τρίτου ξαδέρφου, ας πούμε. Ο άνθρωπος απευθύνθηκε και σε έτερο βουλευτή τότε, ο οποίος είναι κατηγορούμενος. Άρα εκλείπει το στοιχείο της συγγένειας. Είναι γνωστά αυτά στη δικογραφία. Είναι νόμιμος(ο κτηνοτρόφος), δηλωμένος στην εφορία με ΕΝΦΙΑ από το 1920 και περνάει από γενιά σε γενιά» είπε.

»Οι αρμόδιες υπηρεσίες νόμιζαν πως το χωράφι βρέθηκε στον αέρα. Τόσο το ΚΥΔ που έκανε τη δήλωση από τον Μάιο του 21’, όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν δέχτηκε την ένσταση των νέων αυτών κτηνοτρόφων τον Οκτώβριο, 35 μέρες πριν τηλεφωνήσω εγώ, που έλεγε ότι ο βοσκότοπός μας δεν έχει δηλωθεί, όχι από δόλο, αλλά επειδή πέθανε ο παππούς και δεν ήθελαν τα παιδιά να βάλουν το ενοικιαστήριο ενός νεκρού ανθρώπου. Στον ίδιο πήγε κληρονομικά. Σήμερα έχει το ίδιο κτήμα για το οποίο συζητάμε μετά από κληρονομιά και επιδοτείται κανονικά. Αλλά γιατί θα μπορούσε και με το ενοικιαστήριο του νεκρού παππού του να πάει τότε; Γιατί, ένα ενοικιαστήριο, όταν δεν καταγγελθεί, συνεχίζει επ’ αόριστο και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των κληρονομιών, μέχρι να διευθετηθούν τα κληρονομικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

»Αυτό το ζευγάρι έχει βοσκότοπο και έχει και ζώα, τα οποία τα έχει μετρήσει τέσσερις φορές ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τέσσερα χρόνια, όσο διαρκούσε το πρόγραμμα νέων αγροτών. Άρα είμαι βέβαιος για το δίκιο τους, διότι αυτή είναι η επιτομή των επιδοτήσεων. Είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει κανένας υπουργός. Έχεις βοσκότοπο ιδιωτικό και έχεις και ζώα, δικαιούσαι επιδότηση. Αυτό το πλαίσιο κινήθηκα εγώ. Το 2020 τελείωσε το πρόγραμμα και έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με όλες τις πληρωμές, δικαιώματα, επιδοτήσεις που δεν συνδέονται με τη γη και τους εξοφλεί με δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ γιατί είναι δύο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα θα έκανε και σήμερα το ίδιο είπε: «Θα έκανα το ίδιο ακριβώς. Θα έκανα το ίδιο ακριβώς, διότι ασχολούμαι με το θέμα. Θα έκανα το ίδιο γιατί σας είπα, είναι τα πιο στέρεα δικαιώματα αυτά. Τα παιδιά μπορούσαν να συνεχίσουν και χωρίς κανένα συμβόλαιο, διότι πέθανε ο παππούς τους και έπρεπε η υπηρεσία, το τοπικό ΚΥΔ που πήγαν εκεί να τους πουν ότι μέχρι να λήξουν τα κληρονομικά δικαιούστε το ίδιο ενοικιαστήριο. Μπορούσε να τους το πει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό και δεν τους το είπαν και μπλέξαμε όλοι. Αυτή είναι η ιστορία.

»Είπα ότι γνώριζα εκ των προτέρων ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν στέρεα δικαιώματα. Ότι ήταν κτηνοτρόφοι και είχαν ζώα και είχαν και ιδιόκτητη γη. Γι’ αυτό και πήρα τηλέφωνο, γιατί ήμουνα σίγουρος για το δίκιο τους».

Οι αιχμές

Στη συνέχεια είπε: «Σήμερα προκύπτει από ρεπορτάζ έγκυρων συναδέλφων μας, ότι αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν εστάλησαν κάποιες καταγγελίες και το διαβιβαστικό προς τις εισαγγελικές αρχές το 2021, το 2022 και τα λοιπά, είχε μόνο το όνομα το δικό μου και το όνομα του κ. Σεμετάκη μέσα. Δύο. Και κάνανε τέσσερις παρεμβάσεις στις εισαγγελικές αρχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χρειάστηκε τέσσερις φορές να παρέμβουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων οι εισαγγελικές αρχές, να πούνε μόνο δύο ονόματα έχετε;

» Στέλνουν λοιπόν μόνο δύο ονόματα βουλευτών. Εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι είναι είκοσι μέχρι τώρα τα ονόματα των βουλευτών και χρειάστηκε από τα δύο να φτάσουμε στα είκοσι, τέσσερις φορές να παρέμβουν οι εισαγγελικές αρχές στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι σημαίνει αυτό; Άμα μπορείς να επιλέγεις ποιους θα στείλεις στο διαβιβαστικό, μπορείς να επιλέγεις και ποιους θα ηχογραφήσεις. Έχω το σημερινό ρεπορτάζ του έγκυρου αστυνομικού συντάκτη, του Γιάννη Σουλιώτη, που εξιστορεί έτσι ακριβώς τα πράγματα. Ότι έφυγαν μόνο δύο ονόματα βουλευτών τότε, την εποχή εκείνη και χρειάστηκαν τέσσερις παρεμβάσεις εισαγγελικών αρχών για να πάνε και τα υπόλοιπα ονόματα. Μια υπηρεσία που μπορεί να επιλέγει ποιους θα βάλει στο διαβιβαστικό, ενώ έχει το υλικό, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έβαζε και τα βύσματα όπως ήθελε;».