Περισσότεροι από 12.000 αναβιωτές και αρματωμένοι συμμετείχαν στις δύο μεγαλειώδεις πομπές, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, ζωντανεύοντας με συγκλονιστικό τρόπο την ιστορία και την αυτοθυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Κορύφωση των Εορτών Εξόδου

Η κορύφωση των φετινών εορτασμών ξεκίνησε το Σάββατο του Λαζάρου, 4 Απριλίου, με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων. Τους Ελεύθερους Πολιορκημένους τίμησε με την παρουσία της η Πρέσβειρα της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, εκπροσωπώντας την τιμώμενη χώρα για το 2026, ενώ το παρών έδωσαν εκπρόσωποι ξένων κρατών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Διοικητής Φρουράς του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η πομπή ξεκίνησε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος και κατευθύνθηκε προς τον Κήπο των Ηρώων, διανύοντας τα 950 μέτρα της διαδρομής με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί με δέος και συγκίνηση. Στο τέλος της πομπής ακολουθούσε σε σεβαστική σιωπή η Εικόνα της Εξόδου, ενώ οι επίσημοι εισήλθαν στον Κήπο των Ηρώων για να ξεκινήσει το τελετουργικό μέρος, δίνοντας μια αίσθηση βαθιάς τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας για την κορυφαία στιγμή της Ελληνικής Ιστορίας.

Η ατμόσφαιρα στον Κήπο των Ηρώων γέμισε σεβασμό και συγκίνηση με την κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της Πολιτείας, τιμώντας τους Αθάνατους Πολιορκημένους και την ηρωική τους αυτοθυσία. Αμέσως μετά, η φωνή του Νίκου Αλιάγα αντήχησε σε δύο γλώσσες, ελληνικά και γαλλικά, γεφυρώνοντας παρελθόν και παρόν και τιμώντας με μοναδικό τρόπο τη Γαλλία, τιμώμενη χώρα της φετινής Επετείου.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε με τον πανηγυρικό λόγο του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπυρίδωνα Β. Διαμαντόπουλου, που με δύναμη και ζωντάνια μετέφερε το μήνυμα της αυτοθυσίας, της γενναιότητας και της πίστης στις αξίες της Ελευθερίας. Κάθε λέξη, κάθε παύση του λόγου, κάθε βλέμμα στο πλήθος δημιουργούσε ένα αίσθημα βαθιάς ενότητας και υπερηφάνειας για την Ιστορία και την πόλη.

Το θεατρικό δρώμενο σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, κορυφώθηκε με την καθηλωτική αναπαράσταση της Ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θωμά Θεοφιλάτου με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου. Το κοινό πάγωσε, κρατώντας την ανάσα του, καθώς ζωντάνευε μπροστά στα μάτια του η θυσία και η άρνηση υποταγής των ηρώων.

Τη στιγμή αυτή τα βλέμματα οδηγήθηκαν στον ουρανό με ένα μαγευτικό drone show. Περισσότερα από 550 drone σηκώθηκαν, σχηματίζοντας μηνύματα και εικόνες όπως η Έξοδος του Θεοδώρου Βρυζάκη, η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου του Eugene Delacroix, η Αυτοθυσία της Μάνας του Emile de Lansac και ο Λόρδος Βύρωνας, ενώ παράλληλα φώτισαν τις αξίες της Ελευθερίας, της Γενναιότητας, της Υπέρβασης και της Αυτοθυσίας. Παράλληλα, το Projection Mapping στο ιστορικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα και την Πύλη της Ιερής Πόλης, ολοκλήρωσε μια αίσθηση μαγείας και σεβασμού, αφήνοντας το κοινό με δάκρυα στα μάτια και καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, τελέστηκε η προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Αντιπροέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Πατρών κ. Χρυσοστόμου, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Τη δοξολογία παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλερμπάς, ο Εκπρόσωπος της Βουλής Αθανάσιος Παπαθανάσης, οι πολιτικοί αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς, Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων.

Ακολούθησε η πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο στους Αθάνατους Νεκρούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ ο Πρωθυπουργός εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο και βραβεύτηκαν οι νικητές του 78ου Δρόμου Θυσίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», σε εκτέλεση της υψιφώνου Vivian Douglas και της Χορωδίας του Δήμου, συγκλόνισε το κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της Εξόδου ως κορυφαίου γεγονότος υπέρβασης και αυτοθυσίας.

Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, η Εικόνα της Εξόδου επέστρεψε στην αίθουσα τελετών του Μουσείου Ιστορίας & Τέχνης – Πινακοθήκη, Πλατεία Μπότσαρη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Χρήστος Καψάλης», μαθητών και του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Αη–Συμιός», ολοκληρώνοντας τις Εορτές Εξόδου στην Ιερή Πόλη. Στα 200 Χρόνια από την Έξοδο το Μεσολόγγι επανασυστήθηκε και ανέδειξε τη διαχρονική του ακτινοβολία και τη σύγχρονη προοπτική του.

Στις Εορτές Εξόδου στο Μεσολόγγι παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και προσωπικότητες του πολιτισμού και Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επί Τιμή της Επετείου των 200 ετών, τιμώντας με την παρουσία τους τη Διακοσιοστή Επέτειο.

Πολιτειακή και Πολιτική Ηγεσία

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλερμπάς, Εκπρόσωπος της Βουλής και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιος Παπαθανάσης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, Βουλευτές του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ένοπλες Δυνάμεις

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, Διοικητής του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων ΣΧΗΣ (ΠΖ) Παντελής Μπερτσιάς.

Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παΐσιος, Β’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Γιώργος Παπαναστασίου, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Αθανάσιος Παπαδόπουλος Δήμαρχοι από 24 Δήμους της Ελλάδας, Δήμαρχος Schöfflisdorf Ελβετίας, Δήμαρχοι Μόρφου, Αμμοχώστου, Κερύνειας και Κοινότητας Κοίλης στην Κύπρο.

Εκκλησιαστική Ηγεσία

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’, Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός και Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος.

Διπλωματικό Σώμα και Διεθνείς Εκπρόσωποι

Πρέσβειρα της Γαλλικής Δημοκρατίας Laurence Auer, Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρέσβης Βελγίου, Πρέσβης Σουηδίας, Πρέσβειρα Καναδά, Πρέσβειρα Ολλανδίας, Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Josh Huck, Επιτετραμμένη της Γερμανίας, Επιτετραμμένη της Ελβετίας, Ακόλουθος Πορτογαλίας, Μορφωτικός Ακόλουθος Κύπρου, Πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Πρέσβειρα και Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Διπλωματίας Υπουργείου Εξωτερικών Αικατερίνη Κόϊκα, Πληρεξούσιος Υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γρηγόρης Δελαβέκουρας, Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής Γεώργιος Αυτιάς.

Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Προσωπικότητες Πολιτισμού και Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής και Επιτροπής Επί Τιμή της Επετείου

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ Βασίλης Κατσαρός, Πρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού Κωνσταντίνος Βελέντζας, Πρόεδρος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) και του Μουσείου Φιλελληνισμού Ειρήνη Καΐρη, Ιωάννα Φωκά – Μεταξά, Πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος Μαριέττα Μινώτου, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο Παναγιώτης Γιωτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Helleniq Energy Ανδρέας Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικών Αλυκών Αλέξανδρος Πετρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Γέφυρας Α.Ε. Παναγιώτης Λουκάς, Νίκος Αλιάγας, Μιμή Ντενίση, Φωτεινή Υψηλάντη, Μιχάλης Κοτίνης, Ειδικός Σύμβουλος Θεσμικών και Νομικών Ζητημάτων της Επετείου Αθανάσιος Λυρός.

Η παρουσία όλων ανέδειξε με τρόπο επιβλητικό τη σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου, όχι μόνο ως κορυφαίου γεγονότος της ελληνικής ιστορίας, αλλά και ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας, επιβεβαιώνοντας την αιώνια ακτινοβολία της και τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του συμβολισμού της.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

https://messolonghi.gov.gr/

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

https://www.messolonghi2026.org/