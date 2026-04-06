Για τρία μοντέλα που παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές εκτιμήσεις για τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης, κάνει λόγο σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σε γενικές γραμμές ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα χαρακτηρίσουν τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται κοντά στα μέσα της εβδομάδας με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια και πτώση της θερμοκρασίας. Παρά την αισθητή ψύχρα που θα επικρατεί την Κυριακή του Πάσχα, οι συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές τόσο για την Ανάσταση όσο και για το πασχαλινό τραπέζι.

Ο καιρός στην Αθήνα τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σύμφωνα με το κλασικό μετεώγραμμα για την Αθήνα που παρουσιάζει σε άρθρο του ο κ. Κολυδάς, η εικόνα του καιρού έως και την Κυριακή του Πάσχα δείχνει ότι οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα κυλήσουν σχετικά ήπια και ανοιξιάτικα, με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν σε καλές για την εποχή τιμές.

Από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη και μετά, τα στοιχεία συγκλίνουν σε μια πιο άστατη εξέλιξη, με αυξημένες νεφώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες πιθανότητες για βροχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα:

Μ. Πέμπτη: Συγκεντρώνει μέτρια προς αυξημένη πιθανότητα βροχής, περίπου 50-60%, με πιθανότερο σενάριο τις παροδικές βροχές κατά διαστήματα.

Μ. Παρασκευή: Η αστάθεια φαίνεται να ενισχύεται και η πιθανότητα βροχής ανεβαίνει στο 60-70%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα βρέχει συνεχώς σε όλη την πόλη ή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μ. Σάββατο: Αναδεικνύεται, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ως η πιο υποψήφια ημέρα για πιο αξιόλογα φαινόμενα, με πιθανότητα βροχής που προσεγγίζει το 70-80%.

Κυριακή του Πάσχα: Διατηρείται ακόμη ένα άστατο σκηνικό, αλλά με κάπως πιο ήπια εικόνα σε σχέση με το Μ. Σάββατο και με πιθανότητα βροχής γύρω στο 50-60%.

Συνολικά, η πιο ήπια και ανοιξιάτικη φάση του καιρού φαίνεται να περιορίζεται έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη και μετά η ατμόσφαιρα αποκτά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά για τα δεδομένα της εποχής.

Το διάστημα από Μ. Παρασκευή έως Κυριακή του Πάσχα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για βροχές στην Αθήνα, με το Μ. Σάββατο να ξεχωρίζει, προς το παρόν, ως η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για πιο οργανωμένα φαινόμενα.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός σε όλη τη χώρα

Μεγάλη Τρίτη (07/04): Η πιο ζεστή ημέρα

Τη Μεγάλη Τρίτη ο καιρός βελτιώνεται περαιτέρω και θα είναι γενικά αίθριος σε όλη την επικράτεια. Μόνο στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα για περιορισμένες μπόρες το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Χρειάζεται προσοχή στα δυτικά τμήματα της χώρας τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Μεγάλη Τετάρτη (08/04): Σταδιακή μεταβολή και ενίσχυση ανέμων

Από τη Μεγάλη Τετάρτη το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει σταδιακά. Ενώ στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά καλός, στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα από τα βόρεια.

Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, που στα πελάγη θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρώς στα βορειοανατολικά, παραμένοντας όμως σε καλά επίπεδα στην υπόλοιπη χώρα.

Μεγάλη Πέμπτη (09/04): Πτώση θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα

Τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα είναι πιο άστατος με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα, επιστρέφοντας στα φυσιολογικά επίπεδα για τον μήνα Απρίλιο, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Μεγάλη Παρασκευή (10/04): Συννεφιά και βροχές από το βράδυ

Η Μεγάλη Παρασκευή θα ξεκινήσει με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος. Ωστόσο, από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά παντού.

Από το βράδυ και μετά, ο καιρός στα βόρεια θα επιδεινωθεί με τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους-νοτιοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.