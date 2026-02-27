Σε μια καθοριστική αλλαγή στρατηγικής προχώρησε η NASA, ανακοινώνοντας ριζικές τροποποιήσεις στην αποστολή Artemis III και το ευρύτερο πρόγραμμα επανδρωμένης εξερεύνησης της Σελήνης. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η αμερικανική διαστημική υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με επίμονες τεχνικές δυσλειτουργίες, αλλά και έντονη κριτική από ανεξάρτητους φορείς σχετικά με το υπερβολικά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα των αποστολών.

Ο πρόσφατα επιβεβαιωμένος διοικητής της υπηρεσίας, Jared Isaacman, παρουσίασε μια νέα, πιο σταδιακή προσέγγιση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιστροφής στις βασικές αρχές της αεροδιαστημικής μηχανικής. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, η NASA θα υιοθετήσει μια εξελικτική πορεία αντί για μεγάλα τεχνολογικά άλματα, γεγονός που μεταθέτει την πρώτη επανδρωμένη προσγείωση στη σεληνιακή επιφάνεια για το 2028.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μια ιδιαίτερα αιχμηρή έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια στην αεροδιαστημική, η οποία χαρακτήρισε τα προηγούμενα σχέδια ως υπερβολικά επικίνδυνα και ζήτησε επείγουσα αναθεώρηση των στόχων. Ο κ. Isaacman διευκρίνισε πως η υπηρεσία θα επιδιώξει να μειώσει το ρίσκο ενσωματώνοντας σταδιακά την εμπειρία από κάθε πτήση, παρομοιάζοντας τη νέα μέθοδο με την ιστορική προσέγγιση του προγράμματος Apollo που οδήγησε στην πρώτη προσέληψη το 1969.

Τεχνικά εμπόδια και αναβολές στις αποστολές

Οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και τις ενδιάμεσες αποστολές, με την Artemis II, η οποία προορίζεται για την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη, να αναβάλλεται για την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους το νωρίτερο.

Η καθυστέρηση κρίθηκε αναγκαία μετά την ανακάλυψη ενός μπλοκαρίσματος στη ροή ηλίου στον πύραυλο, ενώ είχε προηγηθεί και μια διαρροή υδρογόνου στο σύστημα εκτόξευσης Space Launch System τον περασμένο Φεβρουάριο. Επιπλέον, η αποστολή Artemis III μετατρέπεται πλέον σε δοκιμαστική πτήση σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για τα μέσα του 2027, με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο των πολύπλοκων συστημάτων προτού επιχειρηθεί η κάθοδος ανθρώπων στην επιφάνεια.

Εάν το νέο πλάνο εξελιχθεί ομαλά, η αποστολή Artemis IV θα αποτελέσει το ορόσημο της επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη το 2028, με στόχο την προσγείωση κοντά στον στρατηγικής σημασίας νότιο πόλο. Η NASA φιλοδοξεί ότι μετά από αυτή την επιτυχία, θα ακολουθήσει η αποστολή Artemis V εντός του ίδιου έτους, θέτοντας τις βάσεις για μια σταθερή συχνότητα επανδρωμένων πτήσεων προς τον δορυφόρο της Γης σε ετήσια βάση.

Αυτή η πιο μετρημένη προσέγγιση θεωρείται πλέον από την ηγεσία της υπηρεσίας ως η μόνη βιώσιμη οδός για μια ασφαλή και μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στο βαθύ διάστημα.