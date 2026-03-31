Η εθνική ομάδα βελτιώθηκε στην άμυνα, δημιούργησε λιγότερο επιθετικά με το τελικό 0-0 με την Ουγγαρία να φαντάζει δίκαιο. Ο Σόμποσλαϊ έκανε την Ουγγαρία ομάδα του ενός, ο Τζολάκης είχε λύσει και ο Παυλίδης είχε δοκάρι για την εθνική στο 63′.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να δημιουργούν φάσεις από τα πρώτα λεπτά. Στο 7’, οι Ούγγροι απείλησαν με συνδυασμό μέσα στην περιοχή, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε εντυπωσιακά στο κοντινό σουτ του Σάλαϊ, κρατώντας το μηδέν.

Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε στο 11’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Τοτ απομάκρυνε. Στο 16’, η άμυνα της «γαλανόλευκης» χρειάστηκε ξανά να επέμβει, με τον Κουλιεράκη να βάζει καθοριστική κόντρα σε προσπάθεια του Ρέντζιτς, ενώ στο 22’ ο Τζολάκης απέκρουσε με τις γροθιές εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Ελλάδα έφτασε κοντά στο γκολ, με τον Τσιμίκα να ολοκληρώνει μια γρήγορη αντεπίθεση, αλλά τον Τοτ να του λέει «όχι». Στο δεύτερο μέρος, ο Σόμποσλαϊ απείλησε με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, όμως ο Τζολάκης ήταν ξανά σε ετοιμότητα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα σημειώθηκε στο 63’, όταν ο Παυλίδης πέρασε και τον τερματοφύλακα, αλλά από δύσκολη γωνία σημάδεψε το δοκάρι. Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά στο 69’, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο τελευταίο κομμάτι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγή διάταξης, επιλέγοντας τριάδα στην άμυνα, σε μια προσπάθεια να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Ουγγαρία: Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουκς), Ρέντζιτς (46′ Λούκακς), Άλεξ Τοτ (46′ Μπαράνι) (77′ λ.τρ. Σάμπολκς), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ

Ελλάδα: Τζολάκης (78′ Τσιφτσής), Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Κουρμπέλης (78′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (67′ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (78′ Ρότα), Παυλίδης