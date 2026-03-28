Μαρινέλλα: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή της

H Μαρινέλλα που σήμερα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών, θα παραμείνει ένας μύθος: Με μια καριέρα και ένα ρεπερτόριο που δεν ξαναγίνονται η τραγουδίστρια θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και να μας σαγηνεύει, μέσα από τα τραγούδια της.

Η Μαρινέλλα με την πολυαγαπημένη της αδελφή Λούλα, στα νεανικά τους χρόνια.

Σε μια σπάνια φωτογραφία από τo Instagram του Elena's Diary η Μαρινέλλα φωτογραφίζεται με την πολυαγαπημένη της αδελφή Λούλα, στα νεανικά τους χρόνια, πάντα κομψή: "Τσαχπινομπουρμπουλήθρα ήμουν, ένα γλυκό συμπαθητικό κορίτσι, αλλά δεν ήμουν όμορφη." έχει πει η ίδια με χιούμορ. " Αυτό δεν εμπόδισε κανέναν να με αγαπήσει πάρα πολύ"!

Οι δυο αδελφές είχαν πάντα μια ιδιαίτερα στενή και αγαπημένη σχέση. Μέχρι σήμερα ζούσαν μαζί σε διαφορετικούς ορόφους στο όμορφο σπίτι της Μαρινέλλας στην Κηφισιά όπου ζει και η οικογένεια της κόρης της ερμηνεύτριας. “Έχω μία καταπληκτική οικογένεια” είπε πρόσφατα η αειθαλής τραγουδίστρια: “Δεν θέλει τίποτ’ άλλο ο άνθρωπος! Με την αδελφή μου τη Λούλα, που ζούμε μαζί σχεδόν σαράντα χρόνια, από τότε που τα παιδιά μας ήταν μωρά, και με την οικογένεια της κόρης μου. Όλη η φαμίλια μαζί. Νιώθω προστατευμένη μ’ αυτό το «κουκούλι» γύρω μου. Είμαι καλά.”