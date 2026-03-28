Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απάντησε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τη δίκη για τα Τέμπη, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες διεξαγωγής της.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι». Όπως ανέφερε, «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων».

Αναφερόμενος στη χωρητικότητα της αίθουσας, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως «με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας». Πρόσθεσε ότι «στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας».

Ο υπουργός επισήμανε πως «όταν στη δίκη για το Μάτι, που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες, η διαδικασία έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη», υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης «έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

Αναφορά σε θεσμούς, πολιτικές συμπεριφορές, Κωνσταντοπούλου

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε επίσης σε φαινόμενα που, όπως είπε, πλήττουν τη θεσμική λειτουργία της χώρας. «Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια τοποθέτηση, συνέκρινε τις συμπεριφορές αυτές με εκείνες της Χρυσής Αυγής, λέγοντας: «Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους».

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα».