Σε ηλικία 82 ετών πέθανε την Δευτέρα 23 Μαρτίου η Βάλερι Περέν, πρώην showgirl του Λας Βέγκας και αργότερα ηθοποιός, με υποψηφιότητα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ναρκομανούς στρίπερ, συζύγου του Λένι Μπρους (Ντάστιν Χόφμαν) στην ταινία «Λένι ο βρωμόστομος» (1974) του Μπομπ Φόσι. Η Περέν είναι επίσης γνωστή και για τον ρόλο της γραμματέα του Λεξ Λούθορ (Τζιν Χάκμαν) στις δύο πρώτες ταινίες «Superman».

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου φεμινιστικής αντίδρασης κατά των συμβόλων του σεξ, η Βάλερι Περέν θεωρήθηκε το ακριβώς αντίθετο και φωτογραφήθηκε αρκετές φορές για το Playboy. Μετά την επιτυχία της στην ταινία «Λένι, ο βρωμόστομος» οι Times της Νέας Υόρκης την αποκάλεσαν «αισθησιακή Betty Boop, με τα χερουβικά μπλε μάτια της και τα χείλη της σαν μπουμπούκια τριαντάφυλλου».

Μάλιστα, το 1973, η Περέν έγινε η πρώτη γυναίκα της οποίας το στήθος εκτέθηκε σκόπιμα στην τηλεόραση, όταν εμφανίστηκε στην τηλεταινία «Steambath» του PBS. Στην ταινία βλέπουμε την Περέν να βγαίνει από το ντους και να ρίχνει την πετσέτα στο σώμα της. Η σκηνή αυτή χρησίμευσε ως δημοφιλές εργαλείο συγκέντρωσης χρημάτων για τον μη κερδοσκοπικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.

Κόρη χορεύτριας από τη Σκωτία

Γεννημένη ως Ρίτσι Περέν στις 3 Σεπτεμβρίου 1943 στο Γκάλβεστον του Τέξας, η Βάλερι Περέν ήταν κόρη χορεύτριας από τη Σκωτία και Αμερικανού στρατιωτικού καριέρας. Πέρασε τα παιδικά της χρόνια ακολουθώντας τις στρατιωτικές αποστολές του πατέρα της, οι οποίες οδήγησαν την οικογένεια στην Ιαπωνία, το Παρίσι και αλλού.

Παρότι σπούδασε για λίγο ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, η Περέν τα παράτησε για να ακολουθήσει καριέρα χορεύτριας του Λας Βέγκας, κάτι που προκάλεσε προβλήματα στο σπίτι της όπως η ίδια είχε πει σε συνεντεύξεις της. Υπήρξε πολύ καλή χορεύτρια και κάποια στιγμή, έβγαζε 800 δολάρια την εβδομάδα ως κύρια χορεύτρια σε μια παράσταση στο ξενοδοχείο Stardust.

Ωστόσο, η ζωή της Βάλερι Περέν συνοδεύτηκε με μεγάλες τραγωδίες. Το 1969 ο αρραβωνιαστικός της, Μπιλ Χάρμαν — εισαγωγέας και συλλέκτης όπλων που ζούσε στο Μπέβερλι Χιλς – αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος και σκοτώθηκε. Η τραγωδία ανάγκασε την Περέν να φύγει από το Λας Βέγκας, όπου ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη για ένα διάστημα.

Λίγο αργότερα, μέσα στο 1969, η Βάλερι Περέν είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον κομμωτή Τζέι Σέμπρινγκ, ο οποίος θα δολοφονουνταν από οπαδούς του Τσαρλς Μάνσον στο σπίτι της Σάρον Τέιτ τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Μάλιστα, η Περέν είχε προσκληθεί στο σπίτι των δολοφονιών εκείνη την ημέρα, αλλά δεν πήγε λόγω εργασιακών υποχρεώσεων.

Η καριέρα της ήταν αξιόλογη αλλά οι δύο ταινίες «Superman» ήταν και οι μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της.

Έπαιξε επίσης δίπλα στον Τζεφ Μπρίτζες στην ταινία «The last American hero» (1973), τον Μάικλ Κέιν στην κωμωδία «Water» (1982), τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στον «Ηλεκτρικό καβαλλάρη» (1979), τον Τζακ Νίκολσον στον «Ανθρωπο των συνόρων» (1982), τον Αλαν Αρκιν στην κωμωδία «Ο Μάγος του Λούμπλιν» (1979) και τον Μελ Γκίμπσον στην κωμωδία «Αυτό που θέλουν οι γυναίκες» (2000).

Η Περέν συνέχισε να αναλαμβάνει ρόλους guest στην τηλεόραση μέχρι που μείωσε τον φόρτο εργασίας της στις αρχές της δεκαετίας του 2000 λόγω επιδείνωσης της υγείας της (νόσος του Πάρκινσον).