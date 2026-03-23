Δεύτερη φορά διακόπηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Καθώς η πρόεδρος της έδρας δεν αιτιολόγησε την απόφασή της, πολλοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα εκτιμούν ότι η διακοπή συνδέεται με ζητήματα καταλληλότητας του χώρου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θέτουν θέμα πυρασφάλειας. Μάλιστα, δικηγόροι ζητούν να κληθούν πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξετάσουν την ασφάλεια του χώρου, ο οποίος είναι ασφυκτικά γεμάτος.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων, πολλοί τραυματίες από εκείνο το βράδυ. Μητέρα θύματος ανέφερε ότι στην αίθουσα υπάρχουν και επιζώντες, «παιδιά που τρέμουν». Όπως είπε, οι συνθήκες συνωστισμού που επικρατούν στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη θυμίζουν τη νύχτα της τραγωδίας.