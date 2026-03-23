«Τσαλαπατάτε τη μνήμη των παιδιών μας».

Με μία φράση που τα περικλείει όλα, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα, και βεβαίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινά η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, που έχασε τη ζωή της εκείνο το βράδυ, εξέφρασε την αγανάκτηση και απογοήτευσή της.

Η μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης μίλησε στην ψυχή όλων όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα. Και καταχειροκροτήθηκε.

Διότι ουδείς περίμενε, τρία μετά, να μην υπάρχει η στοιχειώδης προετοιμασία. Ουδείς περίμενε ότι οι παριστάμενοι, συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και δικηγόροι, δεν θα χωρούσαν στην αίθουσα. Ουδείς περίμενε ότι μέχρι και την ύστατη στιγμή θα έφθαναν στο σημείο να διεκδικήσουν κάτι απλό. Το αυτονόητο: μία αξιοπρεπή αίθουσα για την απόδοση Δικαιοσύνης.

Για τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνο το βράδυ.