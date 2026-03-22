Στο σύγχρονο πολύπλοκο, αλληλοεξαρτούμενο κόσμο, πρώτιστη ανάγκη η πνευματική και πολιτισμική αναγέννηση των θεσμών της Δημοκρατίας. Οι ιδέες, οι αξίες και τα προτάγματα που εξυπηρετούν την συνεργασία των λαών και τις ανάγκες των πολιτών, έχουν υποχωρήσει δραματικά. Βιώνουμε την πολιτική των όπλων και της ισχύος, που ακυρώνει το κύρος και τις λειτουργίες των διεθνών οργανισμών.

Πολιτικές που παίζουν με τη «φωτιά». Στο δρόμο της ενέργειας, στις σφαίρες επιρροής και των οικονομικών συμφερόντων, οι ολιγαρχικές εξουσίες δοκιμάζουν τις αντοχές του κόσμου και της γης μας. Εδώ στη γειτονιά μας έχει ανοίξει η πύλη του φρενοκομείου, με τεράστιες επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η αναγέννηση της Δημοκρατίας είναι επείγουσα ανάγκη και προϋπόθεση για να σταματήσει ο κατήφορος της ανθρωπότητας.

Σ’αυτό τον ταραγμένο κόσμο οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια μεγάλη Εθνική Στρατηγική, για την Ανεξαρτησία της χώρας, την Ανάπτυξη και την Αναδιανομή του εθνικού πλούτου. Για την επίτευξη αυτών των στόχων έχουμε ανάγκη την ισχυρή Δημοκρατία, την ισχυρή οικονομία και την ισχυρή κοινωνία. Σ’αυτά τα πεδία καλείται, ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος να δραστηριοποιηθεί σ’αυτή την δύσκολη εποχή και να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Η ρήση του κ.Παλαμά: «Δουλέψτε τον ξανά τον κόσμο στη φωτιά» καλεί το ΠΑΣΟΚ, ως ο βασικός πόλος των δημοκρατικών δυνάμεων, εν όψει και του Συνεδρίου να αδράξει μια νέα ευκαιρία για την επαννεκίνηση της νέας αλλαγής. Έχω πολλές φορές επισημάνει ότι έχουμε έλλειψη «στρατιωτών» και όχι νέων στρατηγών ή το «κορφολόγημα» μετανοημένων στελεχών. Σίγουρα δεν περισσεύει κανένας, αλλά διεύρυνση και συστράτευση χωρίς αρχές και αξίες, ευκαιριακή δεν δίνει προοπτική στην παράταξη.

Η συστράτευση κοινωνικών ομάδων με στόχο μια νέα αλλαγή θα γίνει στη βάση. Εκεί που ο λαός βιώνει την αδικία και την ανασφάλεια ζωής και εργασίας. Είναι καθολικά αποδεκτό ότι η κοινωνία γίνεται ισχυρή όταν αντιστέκεται και ελέγχει τις αυθαιρεσίες της εξουσίας. Όταν αντιπαλεύει τους μηχανισμούς, κεντρικούς και περιφερειακούς που χειραγωγούν τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες. Η χειραφέτηση των πολιτών αποτελεί πρώτιστο στόχο σε ένα προοδευτικό κίνημα.

Ας καταλάβουμε ότι οι μάχες θα κερδηθούν στην κοινωνία με την συστράτευση κοινωνικών ομάδων που υποφέρουν και διεκδικούν καλύτερες μέρες. Η διεύρυνση δεν είναι κυνήγι «μετανοημένων» στελεχών. Είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία πίστης και εμπιστοσύνης των πολιτών, ότι η δημοκρατική παράταξη έχει τα «κότσια» να γκρεμίσει το επιτελικό κράτος και τους εξουσιακούς και πελατειακούς μηχανισμούς.

Η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής, αποτελεί ένα καλό σημάδι. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο σπουδαίας σημασίας. Πρέπει να μάθουμε όμως να κουβεντιάζουμε, ήρεμα και απλά. Στο δημοκρατικό διάλογο δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στις διαφορετικές αντιλήψεις. Το Συνέδριο οφείλει να αναδείξει τα πολιτικά όργανα που θα αναβαθμίσουν την εσωκομματική δημοκρατία και τις στρατηγικές και προγραμματικές επιλογές της δημοκρατικής παράταξης.

Αντίπαλος μας, πολιτικός, έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είναι το «κράτος της δεξιάς». Σήμερα βαπτίστηκε «επιτελικό κράτος». Όταν ορίζεις τον αντίπαλο σου, ορίζεις και με ποιούς θα πας και ποιούς θα αφήσεις. Τα μίντια, πασχίζουν να μας χωρίζουν, αλλά εμείς «κουβεντιάζουμε» να σμίξουμε τον κόσμο όπως αναφέρει ο ποιητής. Ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Η κοινωνία, που αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή επιβίωση και ασφαλώς δεν τα έχει καλά με την ολιγαρχία του πλούτου. Για να υπάρξει ισχυρή κοινωνία προϋπόθεση είναι να υπάρξει δίκαια διανομή του εθνικού πλούτου. Να μην «χαροπαλεύει» ο πολίτης να βρίσκεται στην προτελευταία σειρά τη αγοραστικής δύναμης στην Ε.Ε.

Η στρατηγική εξουσίας για την προοδευτική παράταξη απαιτεί διεύρυνση του εκλογικού σώματος. Οι τάξεις των φτωχών κοινωνικών στρωμάτων που δοκιμάζονται για την επιβίωση, αναζητούν εναλλακτική διακυβέρνηση. Πρέπει να γίνουμε αρεστοί. Η ανάδειξη των προβλημάτων και η στήριξη των αναγκών τους, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, (άτομα με ειδικές ανάγκες, φτωχοί, άνεργοι, ντελιβεράδες, εποχικά απασχολούμενοι και τους αφανείς που ζουν την αδικία κ.α) διαμορφώνουν κοινωνικές δυναμικές. Να αφουγκρασθούμε, τις επαγγελματικές ομάδες, που δοκιμάζονται με αφανισμό (βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιτζήδες κ.α). Αυτοί θα φέρουν την πραγματική διεύρυνση του εκλογικού σώματος για την παράταξη.

Η δημοσκοπική στασιμότητα μπορεί να ανατραπεί αν αμφισβητήσουμε και αντισταθούμε στους εξουσιαστικούς, πελατειακούς μηχανισμούς συντηριτικής διακυβέρνησης. Να πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι Κίνημα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Να κατανοήσουμε και να ενεργήσουμε γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι και αρεστοί. Να δούμε την πραγματικότητα με αθόλωτο μάτι. Να ορίσουμε τα πεδία του αγώνα, στην τελική ευθεία.

Η ύπαιθρος και η Περιφέρεια, που βιώνουν τραγικά το δημογραφικό και την ερήμωση των χωριών αλλά και τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου και της παραγωγής είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που μπορούν να πραγματώσουν τη Δημοκρατική ανατροπή του «επιτελικού κράτους» της δεξιάς.

Οι Περιφερειακοί θεσμοί (Περιφέρεια και Τ.Α) οφείλουν να απαιτήσουν την αυτονομία τους από τον «χωροφύλακα» της αποκεντρωμένης, που λειτουργεί ως μηχανισμός εξουσιαστικός. Καθοριστική η ανάπτυξη αυτοδιοικητικού κινήματος για την Αυτονομία της Τ.Α και τη διεκδίκηση πόρων και αρμοδιοτήτων για ουσιαστική αποκέντρωση και διάχυση της ανάπτυξης γεωγραφικά και κοινωνικά. Στο χώρο της οικονομίας και της παραγωγής, το εργατικό κίνημα έχει «αφοπλιστεί», τόσο θεσμικά, αλλά και διεκδικητικά για βελτίωση των όρων διαβίωσης της κατακερματισμένης εργατικής τάξης.

Σε αυτά τα πεδία, μας καλεί ο ποιητής: «Δουλέψτε τον ξανά τον κόσμο στη φωτιά».

Ο Λουκάς Αποστολίδης είναι Δικηγόρος, Πρ.Αντιπρόεδρος της Βουλής