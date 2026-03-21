Με φάκελο που περιλαμβάνει 93 σελίδες εγγράφων, ανάμεσά τους και το πρωτότυπο ενημερωτικό σημείωμα που προκάλεσε οξεία αντιπαράθεση στη Βουλή, με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη να υποστηρίζει ότι ουδέποτε το έχει λάβει, αναμένεται να προσέλθει την προσεχή Τρίτη στην εν εξελίξει δίκη των πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθηγητής, Γρηγόρης Βάρρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βάρρας εκτός από το έγγραφο που μιλά για εκτόξευση του ζωικού κεφαλαίου, θα παρουσιάσει και τις προτάσεις που είχε υποβάλει στην τότε ηγεσία του υπουργείου για τον περιορισμό της σοβαρής αύξησης, αλλά και στις ενέργειες που είχε προχωρήσει το διάστημα που κρατούσε το «τιμόνι» του Οργανισμού.

Ειδικότερα, το σημείωμα που φέρεται να απέστειλε ο κ. Βάρρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπόψη του κ. Βορίδη, με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2020 και την ένδειξη «εμπιστευτικό», ενημερώνει τον τότε υπουργό ότι «προκύπτει μια υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) µε συνέπεια την αύξηση της απαιτούμενης έκτασης σε βοσκοτόπους». Μάλιστα, παραθέτει πίνακα στον οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση µε την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Αύξηση 41% σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

«Από τον πίνακα προκύπτει αύξηση των απαιτούμενων εκτάσεων βοσκοτόπων στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο κατά 41% μεταξύ των ετών 2015-2019 έναντι της τάξεως -2,73% στην Λάρισα. Για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στη Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασματικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών», σημειώνεται στο έγγραφο.

Οι 9 προτάσεις

Στο ίδιο σημείωμα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει εννέα προτάσεις για τον περιορισμό της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου. Μεταξύ αυτών, να αναθεωρηθεί ο τρόπος υπολογισμού των συντελεστών ανά Χωρική Ενότητα µε βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του έτους αιτήσεων 2020, και να γίνει οριζόντια μείωση στις απαιτούμενες εκτάσεις βοσκοτόπων στους γεωργούς που είναι ήδη κάτοχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης της περιφέρειας βοσκοτόπων σε περιοχές µε υπέρμετρη αύξηση, όπως η Κρήτη. Επίσης, για τους κτηνοτρόφους που υποβάλλουν πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης και δεν είναι αποδέκτες δικαιωμάτων από μεταβίβαση, προτείνει να καθοριστεί ότι η μέγιστη έκταση κατανομής που λαμβάνουν δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 εκτάρια.

Επιπλέον, προτείνει:

– Η έναρξη της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης να είναι προγενέστερη της 31ης Μαΐου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για να τύχει κατανομής.

– Επιλέξιμος κτηνοτρόφος είναι κάθε φυσικό ἡ νομικό πρόσωπο που εκτρέφει ζώα, και κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης της περιφέρειας βοσκοτόπων ή είναι αποδέκτης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης της περιφέρειας βοσκοτόπων από μεταβίβαση του έτους υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου ἡ δικαιούχος των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης µε βάση έκταση βοσκοτόπων.

– Η προσμέτρηση µόνο των ενήλικων αιγοπροβάτων (άνω του έτους) για τους γεωργούς που υποβάλλουν πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

– Να χρησιμοποιείται για τους κτηνοτρόφους που λαμβάνουν για πρώτη φορά εκτάσεις βοσκοτόπων ο μεγαλύτερος συντελεστής κάθε φορά, είτε της Χωρικής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του γεωργού είτε της Χωρικής Ενότητας που βρίσκεται ο βοσκότοπος.

– Για την κατανομή εκτάσεων βοσκοτόπων ενός έτους να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων στο ζωικό κεφάλαιο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα η κατανεμηθείσα έκταση να μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό µε το ποσοστό απόκλισης.

– Για τις απαιτήσεις του μέτρου «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», να λαμβάνεται υπόψη η έδρα της κύριας σταβλικής εγκατάστασης σε σχέση µε τις επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης, και ο κτηνοτρόφος να λαμβάνει εκτάσεις βοσκοτόπου στις εν λόγω περιοχές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Να σημειωθεί ότι οι προτάσεις του καθηγητή είχαν και αναδρομική ισχύ για τη γραμμική μείωση δικαιωμάτων που είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια χωρίς ελέγχους.

Ενημέρωση και από τον περιφερειάρχη Ηπείρου

Σε άλλο έγγραφο, από τα πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 το οποίο αναμένεται να προσκομίσει την Τρίτη (24 Μαρτίου) ο κ. Βάρρας, περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες για την κατανομή βοσκοτόπων του 2020 και αναγράφεται ο χρόνος υλοποίησής τους.

Σχετική ενημέρωση στην τότε ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε κάνει και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, με έγγραφό του στις 31 Αυγούστου 2020. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, «η τεχνική λύση κατανομής των βοσκοτόπων που εφαρμόζεται από το έτος 2015, δημιουργεί – σε σχέση µε την εφαρμογή της ΚΑΠ στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το έτος 2021 – στρεβλώσεις μεταξύ των δικαιωμάτων των Περιφερειών (εκτός από τα νομικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της)».

Ο περιφερειάρχης πρότεινε «να µην εφαρμοστεί η Τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτόπων και να εναρμονιστεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε την προσθήκη περισσότερων από 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επιλέξιμων βοσκοτόπων σύμφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σημειώνεται», συνεχίζει, «ότι η εναρμόνιση του υποβάθρου: α)καλύπτει όλες τις Περιφέρειες της χώρας ως προς τις απαιτήσεις των βοσκοτόπων που έχουν, β)καταργεί την τεχνική λύση και τις στρεβλώσεις που προκαλεί δίχως να απαιτούνται τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης και γ)διασφαλίζει την ισονομία των Περιφερειών έναντι της νέας Προγραμματικής Περιόδου της ΚΑΠ. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς αυτή την κατεύθυνση».