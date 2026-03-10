Ως μήνυμα προς την κυβέρνηση ερμηνεύεται η απάντηση του Μάκη Βορίδη στη Βουλή, μετά από σχετικό έγγραφο που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίζει τον Γρηγόρη Βάρρα να προειδοποιεί σε εμπιστευτικό έγγραφο τον τότε υπουργό για την ξαφνική εκτόξευση του εθνικού αποθέματος.

Ο κ. Βορίδης, είπε ότι ουδέποτε έχει λάβει τέτοιο έγγραφο, πως το βλέπει πρώτη φορά ενώ προέτρεψε την κυβέρνηση να κάνει έρευνα και να αναζητήσει το έγγραφο, αν πράγματι υπάρχει και στο πρωτόκολλο του υπουργείου.

Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου ο οποίος είπε ότι «εδώ έχω μπροστά μου ένα ενημερωτικό σημείωμα εμπιστευτικό, το οποίο στάλθηκε από τον τότε Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Α. προς τον κύριο Βορίδη, τον πολιτικό του προϊστάμενο, στις 27 Ιουλίου του 2020, το οποίο έγραφε ότι αποδεικνύει ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κύριο Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος» «Πείτε αμέσως στον κύριο Βορίδη και εσείς και ο κύριος Λαζαρίδης ότι έχει πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «ψευδορκία στην εξεταστική επιτροπή γιατί πολύ απλά είπε ότι ουδέποτε είχε λάβει ενημέρωση από τον κύριο κ. Βάρα για το τι συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα. Αυτά είπε στην επιτροπή ψευδορκία και είπε ψέματα, Απέκρυψε έγγραφα και συκοφάντησε».

Τα «καρφιά»

Ο Μάκης Βορίδης, προσήλθε στη Βουλή ζητώντας επί προσωπικού τον λόγο. Τα «καρφιά» που πέταξε δεν προορίζονταν μόνο στην αντιπολίτευση αλλά και στην κυβέρνηση.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρώην υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα έπρεπε να προξενεί μία απορία, 5 μήνες μιας διαδικασίας, 20.000 σελίδες εγγράφων, 76 μάρτυρες, κατάθεση Βάρρα, υπόμνημα 700 σελίδων και μέχρι σήμερα αυτό το έγγραφο δεν έχει κατατεθεί. Δε δημιουργεί απορία; Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό άραγε; Γιατί συμβαίνει την ώρα που έχει τελειώσει η εξέταση μαρτύρων;».

Πρόσθεσε πως «μία επιφύλαξη πρέπει να την έχετε. O κ. Βάρρας έχει ερωτηθεί για αυτά τα ζητήματα. Ενημέρωσε τον υπουργό; Kαι απάντησε αρνητικά. Πώς ξαφνικά ανακύπτει το ζήτημα;». Υποστήριξε ότι «σήμερα το βλέπω όπως και εσείς» για να τονίσει στη συνέχεια απευθυνόμενος με νόημα προς τον Χρήστο Κέλλα που βρισκόταν στα υπουργικά έδρανα «παρακαλώ πολύ να το αναζητήσετε αν υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου».

Τόνισε ότι «τα μέτρα που προτείνει το έγγραφο έχουν ήδη ληφθεί». Ο κ. Βορίδης κατέληξε λέγοντας ότι «η νευρικότητα υπάρχει σε αυτούς που κάτι δεν τους πήγε καλά, πρέπει να έρθουν το τελευταίο λεπτό να ανασύρουν κάτι… είμαι βέβαιος ότι δε θα παραπλανηθείτε».

Λαμβάνοντας για δεύτερη φορά τον λόγο, μετά από έναν κύκλο παρεμβάσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης, ο Μάκης Βορίδης επέμεινε λέγοντας ότι «εγώ αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα». Αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αποστροφή του κ. Βορίδη, «κάντε έναν έλεγχο αν έχει φτάσει στο υπουργείο. Το «κάντε» απευθύνεται στην κυβέρνηση. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα το κάνει».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, άφησε υπόνοιες για εκβιασμούς μεταξύ του Μάκη Βορίδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αλληλοεκβιάζεστε» είπε λέγοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον κ. Βάρρα «που είναι στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη και γι΄αυτό το λόγο διοχετεύονται αυτά τα έγγραφα. Παίζει ακραίος αλληλοεκβιασμός». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι «τώρα ήρθατε εκών άκων, διότι έγινε η αποκάλυψη του εγγράφου. Ισχυρίζεστε ότι είναι ανύπαρκτο ή κάποιος το κατέστρεψε;».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά στη δική του τοποθέτηση είπε σκωπτικά ότι ο Μάκης Βορίδης «πετάει ένα μπαλάκι στην κυβέρνηση “κάντε έλεγχο”».