Στις… ράγες μπαίνει ξανά το σχέδιο του ερασιτέχνη Ολυμπιακού για την κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Η αρχική απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και την Περιφέρεια Αττικής, είχε θέσει εν αμφιβόλω την έναρξη του έργου, όμως σήμερα (20/3) το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει από κοινού ο Ολυμπιακός, η Περιφέρεια Αττικής και η διοίκηση του ΣΕΦ (με πρόσθετη παρέμβαση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και άναψε το «πράσινο φως» για την κατασκευή των κολυμβητηρίων.

Τα επόμενα βήματα αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της χρηματοδότησης, την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδοχο εταιρεία που θα «τρέξει» το έργο και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.