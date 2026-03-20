Την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 19.00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη Δέν εἶν᾿ εὔκολες οἱ θύρες… – Κρίσεις και χρεοκοπίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (εκδόσεις Κριτική).

Στην εκδήλωση, εκτός από τον συγγραφέα του βιβλίου, θα μιλήσουν οι: Σοφία Λαζαρέτου, Οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος, Παντελής Καμμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών ΕΚΠΑ. Συντονιστής θα είναι ο Αντώνης Καρακούσης.

Χρησιμοποιώντας ιστορικές στατιστικές σειρές και σύγχρονα οικονομικά υποδείγματα, το βιβλίο εξετάζει τις πτωχεύσεις και αποτυχίες του 19ου αιώνα, με αποκορύφωμα τη συντριβή στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898. Η συσσώρευση πόρων παραμένει ανεπαρκής και αλλάζει μόνο όταν η χώρα αναδιοργανώνεται και είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει δυναμικά στους Βαλκανικούς Πολέμους.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και Research Associate στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του LSE. Ασχολείται με θέματα δημοσιονομικής πολιτικής και ανάπτυξης και δίδαξε κυρίως Μακροοικονομία και Φορολογική Πολιτική. Μετά την αφυπηρέτηση του, διδάσκει Θεωρία Διαπραγματεύσεων, καθώς και Πολιτικές Μεταρρυθμίσεων στα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ.

Την περίοδο 1996-2004 διατέλεσε διαδοχικά υφυπουργός Οικονομικών, υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα Οικονομικών. Το 2002-2003 προήδρευε στο Eurogroup και συμμετείχε στις διασκέψεις των G8. Το 2015 ορίστηκε αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς και αργότερα συμμετείχε ως υπουργός Οικονομίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τον Μάρτιο 2025 ανακηρύχθηκε επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.