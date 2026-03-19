Το International Baccalaureate (IB) κάνει για πρώτη φορά την επίσημη εμφάνισή του στα ελληνικά δημόσια σχολεία, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο εκπαιδευτικό τοπίο. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, δεκατρία σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα με πλήρη πιστοποίηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί που θα το εφαρμόσουν έχουν ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες επιμορφώσεις τους. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, δίνοντας έμφαση στη σωστή οργάνωση, στελέχωση και πιστοποίηση, χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια.

«Για πρώτη φορά περνάμε από τη θεωρητική πρόβλεψη στην πράξη, εντάσσοντας το International Baccalaureate στο δημόσιο σχολείο με σαφείς όρους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η πιστοποίηση των πρώτων 13 σχολείων αναμένεται έως τον Μάιο και ο στόχος είναι η έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2026. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, στο οποίο περιλαμβάνεται και σχετική με το ΙΒ ρύθμιση.

«Δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης» σημείωσε η Υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη επιλεγεί τα δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο.

Τα 13 υποψήφια Σχολεία είναι τα εξής:

Αττική

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Βόλος

Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Η διαδικασία πιστοποίησης των 13 σχολείων ξεκινά τον Απρίλιο, με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων από τα ίδια τα σχολεία. Τον Μάιο ακολουθούν οι επισκέψεις πιστοποίησης, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου. Από τον Σεπτέμβριο, τα σχολεία θα λειτουργούν πλέον με την επίσημη πιστοποίηση.