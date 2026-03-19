Διαψεύδει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας την ύπαρξη προειδοποιητικής επιστολής σε εταιρίες και φορείς για πιθανές Ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι φειδωλή σε προειδοποιητικές επιστολές γενικής φύσεως που εντείνουν το αίσθημα ανησυχίας χωρίς να κομίζουν συγκεκριμένο έρεισμα ή εμπεριστατωμένη προτροπή ασφαλείας. Η παραβατική δραστηριότητα σε επίπεδο κατασκοπείας και κυβερνοεγκλήματος από δρώντες σχετιζόμενους με το Ιράν είναι γνωστή και διατυπωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό και ουδόλως φαίνεται να μεταβλήθηκε με κάποιο τρόπο λόγω των πρόσφατων πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η ανάγκη επαγρύπνησης είναι πάντα δεδομένη και αυτονόητη.

Ως εκ τούτων δημοσιεύματα -με πηγή το Reuters- που διακινούνται από χθες το μεσημέρι περί «Επαγρύπνησης για χάκερ που συνδέονται με το Ιράν με επείγουσα ειδοποίηση που απέστειλε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προς εταιρείες και φορείς» λανθασμένα αποδίδονται στην ΕΑΚ, η οποία καμία επιστολή ειδοποίησης δεν έχει αποστείλει, πουθενά για το θέμα.