Αμετάβλητα, ως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Το δ.σ της ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει, για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%, όπως προέβλεψαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Ενώ οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους, οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον μία αύξηση.

