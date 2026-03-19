Σε υψηλά επίπεδα για συντάξεις εξακολουθούν να παραμένουν τα ποσοστά των υποψηφίων συνταξιούχων που συνωστίζονται στην έξοδο από την εργασία υποβάλλοντας συνταξιοδότησης. Οι τάσεις φυγής ήταν αυξημένες και κατά το μήνα Ιανουάριο με 18.636 εργαζομένους να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, αριθμό αυξημένο κατά 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας» τον Ιανουάριο του 2025 είχαν υποβληθεί 15.896 αιτήσεις, ενώ συνολικά κατά το προηγούμενο έτος καταγράφηκε εκρηκτική αύξηση στην υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες έφθασαν 225.803 ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 212.151 νέες αιτήσεις που είχε καταγραφεί το 2021.

Αυξημένες αιτήσεις για συντάξεις

Η αυξημένες αιτήσεις του Ιανουαρίου προδιαγράφουν ένα ακόμη έτος στην διάρκεια του οποίου αναμένεται να υπάρξει αυξημένη ροή αποχωρήσεων προς τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» ο τελικός αριθμός για το 2025 έφθασε σε αριθμό ρεκόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πίεση που θα ασκηθεί στον ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην τελευταία πενταετία αποχώρησαν από την εργασία προς τη συνταξιοδότηση 1.036.683 άτομα, αριθμός που καταδεικνύει το μέγεθος που έχει λάβει η τάση της εξόδου προς την σύνταξη.

Οι περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα κατά τον οποίο αποχωρούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί . Ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος, μήνες που προτιμούν οι μισθωτοί, καθώς εξασφαλίζουν και μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Σεπτέμβριο είχε καταγραφεί νέο μηνιαίο ρεκόρ με 20.552 αιτήσεις, ενώ και τον Οκτώβριο τα αιτήματα διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα (18.135).

Η αυξητικής τάση εξόδου προς την συνταξιοδότηση, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και κατά την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανση των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965. Ταυτοχρόνως σημαντική είναι η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους συνταξιούχους να συνεχίσουν την εργασία τους χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους.

Τα όρια για τις συντάξεις

Δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν 40 έτη ασφάλισης και συμπληρώνουν τουλάχιστον το 62ο έτος της ηλικίας, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης.

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης. Για ολόκληρη την εθνική σύνταξη απαιτούνται τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ενώ με τουλάχιστον 15 έτη ο ασφαλισμένος λαμβάνει μέρος αυτής.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που είναι αντίστοιχου τω ετών ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του.

Πηγή: ot.gr