Στην ιστορική πορεία των δημοκρατικών καθεστώτων, οι στιγμές κατά τις οποίες η δικαστική εξουσία στρέφεται προς την κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας αποτελούν δοκιμασίες της ισορροπίας των θεσμών. Η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής, δεν αποτελεί απλώς μια συνταγματική πρόβλεψη. Είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι δημοκρατίες επιχειρούν να περιορίσουν τη συγκέντρωση πολιτικής ισχύος και να διασφαλίσουν τη λογοδοσία της εξουσίας. Σε τέτοιες συγκυρίες γίνεται σαφές αν το κράτος δικαίου λειτουργεί ως πραγματικό θεσμικό αντίβαρο ή αν παραμένει μια εύθραυστη θεσμική υπόσχεση.

Οι θεσμοί της δημοκρατίας λειτουργούν ως βασικοί προμαχώνες προστασίας της από τη συγκέντρωση εξουσίας και την κατάχρηση δημόσιων πόρων. Ταυτόχρονα όμως καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που διαπερνά ακόμη και τις πιο εδραιωμένες δημοκρατίες: τη διαφθορά. Όταν οι μηχανισμοί λογοδοσίας ενεργοποιούνται απέναντι σε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, η ένταση μεταξύ των εξουσιών γίνεται σχεδόν αναπόφευκτη. Ακριβώς σε αυτές τις στιγμές δοκιμάζεται η αντοχή των θεσμών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Υποδομών της Αλβανίας Μπελίντα Μπαλούκου, η οποία εδώ και μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Η σημασία της υπόθεσης δεν εξαντλείται στη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών. Αγγίζει ευρύτερα τη λειτουργία της θεσμικής λογοδοσίας σε μια χώρα όπου οι δημοκρατικοί θεσμοί εξακολουθούν να εδραιώνονται μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, έναν θεσμό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης το 2016. Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίχθηκε ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ως στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της συστημικής διαφθοράς, ζητήματα που θεωρούνται κρίσιμα τόσο για τη σταθερότητα των θεσμών στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Η υπόθεση συνδέεται με δύο μεγάλα δημόσια έργα που προκηρύχθηκαν το 2021, για τα οποία η Ειδική Εισαγγελία εκτιμά ότι ενδέχεται να υπήρξαν παρεμβάσεις που ευνόησαν συγκεκριμένες επιχειρηματικές κοινοπραξίες. Η ίδια η Μπαλούκου απορρίπτει τις κατηγορίες.

Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες αποδεικτικών στοιχείων και η εξέλιξη της διαδικασίας ανέδειξε τις εντάσεις που μπορεί να προκαλέσει η διερεύνηση υποθέσεων υψηλού πολιτικού επιπέδου. Η Ειδική Εισαγγελία ζήτησε την άρση της ασυλίας και τη σύλληψη της πρώην υπουργού, ενώ το ζήτημα έφθασε έως το Συνταγματικό Δικαστήριο. Τελικά, η αλβανική Βουλή απέρριψε το αίτημα της Ειδικής Εισαγγελίας.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι εξίσου σημαντική. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και διανύει ήδη την τέταρτη κυβερνητική του θητεία, υπερασπίστηκε δημόσια την Μπαλούκου για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού προχωρήσει σε κυβερνητικό ανασχηματισμό που οδήγησε στην απομάκρυνσή της από την κυβέρνηση. Η στενή πολιτική σχέση μεταξύ των δύο προσέδωσε στην υπόθεση ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς η διερεύνηση πρακτικών που συνδέονται με μεγάλα έργα υποδομών αγγίζει αναπόφευκτα τον πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τα τελευταία χρόνια έρευνες και σκάνδαλα που συνδέονται με δημόσιες συμβάσεις, από τη διαχείριση απορριμμάτων έως έργα ψηφιακών υποδομών, έχουν αναδείξει δομικές εντάσεις που εμφανίζονται συχνά στις μετακομμουνιστικές οικονομίες, όπου μεγάλα δημόσια έργα αποτελούν συχνά πεδίο συνάντησης πολιτικής εξουσίας και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ωστόσο, το πραγματικό διακύβευμα δεν αφορά μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο ή μια συγκεκριμένη κυβερνητική περίοδο. Αγγίζει ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί πολλές δημοκρατίες της μετακομμουνιστικής Ευρώπης: κατά πόσο οι θεσμοί λογοδοσίας μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθεροί και αξιόπιστοι περιορισμοί της εξουσίας και όχι απλώς ως σποραδικές παρεμβάσεις.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί έτσι σημαντική δοκιμασία όχι μόνο για τη θεσμική ωρίμανση της αλβανικής δημοκρατίας αλλά και για την ευρωπαϊκή της προοπτική, καθώς η ενίσχυση του κράτους δικαίου και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πορεία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κ. Βέρα Τίκα είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο