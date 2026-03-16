«Πολύ κακό» διαγράφεται το μέλλον του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συνδράμουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στέλνοντας έτσι ένα ωμό μήνυμα προς τα ευρωπαϊκά έθνη να συμμετάσχουν στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ενδέχεται να αναβάλει την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη του μήνα, πιέζοντας το Πεκίνο να βοηθήσει στην άρση του αποκλεισμού της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Είναι απολύτως ορθό οι άνθρωποι που επωφελούνται από τα Στενά να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. «Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Το «αγκάθι» των Στενών και το πετρέλαιο

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία ημέρα μετά την έκκλησή του προς την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια «συλλογική προσπάθεια» ανοίγματος του σημείου από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας φόβους για νέο σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν τη δίοδο έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει, με τις διεθνείς τιμές να αγγίζουν τα 106 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Κυριακής (15/3), μια αύξηση της τάξης του 45% από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Βολές κατά ΝΑΤΟ και Ευρώπης

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Τραμπ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για το αν οι σύμμαχοι θα εισακούσουν τις εκκλήσεις του. «Έχουμε αυτό το πράγμα που λέγεται ΝΑΤΟ. Ήμασταν πολύ καλοί μαζί τους. Δεν ήταν ανάγκη να τους βοηθήσουμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία απέχει χιλιάδες μίλια από εμάς… Αλλά τους βοηθήσαμε. Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν εκείνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το είδος της βοήθειας που χρειάζεται, απάντησε: «Ό,τι χρειαστεί». Διευκρίνισε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να στείλουν ναρκαλιευτικά, τα οποία η Ευρώπη διαθέτει σε αφθονία, αλλά και δυνάμεις που θα «εξουδετερώσουν ορισμένους κακούς δρώντες κατά μήκος των ιρανικών ακτών», υπονοώντας τη χρήση ευρωπαϊκών ειδικών δυνάμεων.

Πίεση στο Πεκίνο και «καρφιά» για το Λονδίνο

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της επίσκεψής του στο Πεκίνο, την πρώτη του στη δεύτερη θητεία του, εάν η Κίνα δεν κινηθεί άμεσα. «Η Κίνα λαμβάνει το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά. Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τη σύνοδο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη ενόχληση εξέφρασε για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού, Σερ Κιρ Στάρμερ. «Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ο νούμερο ένα σύμμαχος… και όταν τους ζήτησα να έρθουν, δεν ήθελαν. Μόλις εξαλείψαμε την απειλή από το Ιράν, είπαν “θα στείλουμε δύο πλοία”. Εγώ είπα ότι χρειαζόμαστε τα πλοία πριν νικήσουμε, όχι αφού νικήσουμε. Το ΝΑΤΟ είναι δρόμος μονής κατεύθυνσης».

Η κατάσταση στο πεδίο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «αποδεκατίσει» το Ιράν, καταστρέφοντας το ναυτικό και την αεροπορία του. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μετρούν ήδη απώλειες: ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε την Πέμπτη στο Ιράκ και ένα ιταλικό αεροσκάφος καταστράφηκε την Κυριακή στο Κουβέιτ.

Τέλος, προειδοποίησε με νέα πλήγματα στο νησί Χαργκ, το κέντρο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν: «Χτυπήσαμε τα πάντα εκτός από τους σωλήνες χθες. Μπορούμε να το χτυπήσουμε σε πέντε λεπτά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό».