Συνολικά 168 πλοία ελληνικών συμφερόντων εξακολουθούν να βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ ο κ. Γκίκας είπε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τα ελληνόκτητα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Όπως είπε, «η δική μας έννοια είναι οι Έλληνες ναυτικοί να είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Είναι καλά στην υγεία τους».

34 πλοία με ελληνική σημαία

Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τον υφυπουργό, βρίσκονται 34 πλοία με ελληνική σημαία, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθράς και της Αραβικής Θάλασσας. Μέσα στον Περσικό κόλπο παραμένουν 10 πλοία με ελληνική σημαία, στα οποία υπηρετούν 90 ναυτικοί. Όπως πρόσθεσε ο κ. Γκίκας, «υπάρχουν 70 Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε 2 κρουαζιερόπλοια σε Ντόχα και Ντουμπάϊ», ενώ στον Περσικό Κόλπο υπερβαίνουν τα 1000 τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα από όλες τις εθνικότητες.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στις εμπόλεμες ζώνες μπορούν να αιτηθούν τη λύση της σύμβαση τους, όμως αυτό συνεπάγεται απώλεια εργασίας. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αίτημα από Έλληνα ναυτικό να λύσει τη Σύμβαση του» όπως είπε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι ζήτησε το ΚΚΕ

Άμεσα μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυτεργατών ζήτησε για λογαριασμό του ΚΚΕ ο Νίκος Αμπατιέλος, που είχε καταθέσει και τη σχετική ερώτηση, σημειώνοντας ότι η επιστροφή τους δεν μπορεί να είναι «ατομική ευθύνη, αλλά ευθύνη της κυβέρνησης».

Στην ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ σχετικά με τις πρωινές του δηλώσεις για το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας μας σε επιχειρήσεις στην περιοχή, ο υφυπουργός Ναυτιλίας διευκρίνισε ότι «είπα πως εφόσον το ρίσκο δεν θα είναι μεγάλο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και διασφαλιστεί ότι η διέλευση από τα στενά είναι ασφαλής, τότε θα μπορούσε η Ελλάδα να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση». «Τα ξεκαθάρισε όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες πως δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο», κατέληξε ο κ. Γκίκας.