Η μία εκδοχή είναι ότι ο αρχηγός του ΠαΣοΚ διέγραψε έναν βουλευτή επειδή έκανε κριτική σε έναν άλλο αρχηγό, ενός άλλου κόμματος, κάποιας άλλης χώρας.

Η άλλη είναι ότι ο Ανδρουλάκης ήθελε να στείλει κάποιο μήνυμα.

Δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα, ούτε σε ποιους το έστειλε, αλλά προτιμώ τη δεύτερη εξήγηση από την πρώτη. Τουλάχιστον μοιάζει πιο σοβαρή.

Πάμε λοιπόν στο μήνυμα.

Αν το μήνυμα είναι πως «πάμε μια χαρά» κρίμα η φασαρία αφού κανείς δεν θα το λάβει. Διότι «δεν πάμε μια χαρά» και δεν μας φταίει κανένας που δεν πάμε μια χαρά.

Το ΠαΣοΚ απέχει από την πρώτη θέση, που είναι ο στόχος του, κάπου 15 με 20 μονάδες, ανάλογα με τη δημοσκόπηση.

Και για να είμαι ειλικρινής δεν έχω βρει κανέναν εντός ή εκτός ΠαΣοΚ που να πιστεύει ότι το ΠαΣοΚ θα βγει πρώτο.

Αυτό φυσικά δεν είναι κακό. Η ζωή δεν είναι μόνο για τους πρώτους.

Αλλά αν το ΠαΣοΚ δεν προορίζεται να βγει πρώτο καταρρέει όλο το αφήγημα πως το ΠαΣοΚ θα φτιάξει μια «προοδευτική κυβέρνηση» κι όλοι οι άλλοι θα σπεύσουν να το θαυμάσουν και να το στηρίξουν.

Κι αν πάπαλα το όνειρο της πρωτιάς και της κυβέρνησης, τότε τι θα κάνει το ΠαΣοΚ; Θα ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις με τον Πελεγρίνη;

Διότι όσο θυμόμαστε από την εποχή του Παπανδρέου και του Σημίτη, το ΠαΣοΚ ήταν κόμμα που κυβερνούσε τη χώρα. Δεν ήταν θίασος ρεπερτορίου.

Συνεπώς «δεν πάμε μια χαρά». Και σε αυτές τις συνθήκες να πανηγυρίζεις πως «πάμε μια χαρά», είναι σαν την ομάδα υδατοσφαίρισης που πανηγύριζε όταν έχασε επειδή την προηγούμενη φορά είχε και πνιγμένους.

Κι αν «δεν πάμε μια χαρά», τότε όλα τα μηνύματα του κόσμου να στείλεις αποκλείεται να πάμε καλύτερα.

Δεν θέλω να μπω στα προσωπικά των πασόκων. Τα βρίσκω βαρετά, αδιάφορα κι ακατανόητα.

Αλλά μια σκέψη θα ήταν να τα αφήσουν στην άκρη και εκείνοι.

Κι αντί να διαγράφει ο ένας τον άλλο για να ανταλλάξουν ανύπαρκτα μηνύματα, να αφήσουν στην άκρη τους παλιμπαιδισμούς και να κάτσουν να συγκροτήσουν μια ισχυρή, συλλογική φυσιογνωμία.

Ούτε τότε θα βγουν πρώτοι. Αλλά τουλάχιστον θα έχουν μια παράταξη με ξεκάθαρη προσωπικότητα που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βάλει πλάτη για το καλό του τόπου.

Διαφορετικά θα κάνουν ευχέλαια να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης για να μην μπλέξουν και πλακωθούν μεταξύ τους.