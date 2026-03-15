Oscars 2026: Τα beauty looks που “μαγνήτισαν” τα βλέμματα

Η Emma Stone ομολογουμένως μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με ένα λαμπερό και παιχνιδιάρικο look που συνδύαζε την κομψότητα με το glam. Τα μάτια της ξεχώρισαν με ασορτί, λαμπερή σκιά, πλούσιες βλεφαρίδες και διακριτικό eyeliner, καθιστώντας τα αναμφισβήτητα το κεντρικό στοιχείο του μακιγιάζ της.

Παράλληλα, τα ροδακινί-ροζ χείλη και τα αντίστοιχα ροζ μάγουλα πρόσθεσαν φρεσκάδα και ισορροπία στο πρόσωπο, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο, φωτεινό φινίρισμα. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι, με όγκο που έδινε κίνηση και ένα πιο ανάλαφρο, μοντέρνο ύφος στην εμφάνισή της.

Gwyneth Patrow

Η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε με ένα beauty look που εκπέμπει φινέτσα, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το μακιγιάζ της ήταν απαλό και φωτεινό, με φυσική λάμψη στην επιδερμίδα, διακριτικά τονισμένα μάτια και nude χείλη που πρόσθεταν μια απαλή φρεσκάδα στο πρόσωπό της.

Τα μαλλιά της έπεφταν χαλαρά, με ελαφρύ κύμα στις άκρες, δημιουργώντας ένα ανάλαφρο, φυσικό αποτέλεσμα που ολοκλήρωνε με απόλυτη αρμονία την εκλεπτυσμένη της εμφάνιση.

Anne Hathaway

Η Anne Hathaway ξεχωρίζει με ένα υπέροχο beauty look, ωδή στην κλασική ομορφιά. Λάμψη και φρεσκάδα, αυτά είναι τα δυο στοιχεία που επικράτησαν στο μακιγιάζ αναδεικνύοντας τα άψογα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Πιο συγκεκριμένα, το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς, φωτεινούς τόνους, με λαμπερή επιδερμίδα, διακριτικά τονισμένα μάτια και ροζ-ροδακινί χείλη με glitter που πρόσφεραν φρεσκάδα στο πρόσωπό της.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό updo με απαλά κύματα που πλαισίωναν το πρόσωπό της, προσθέτοντας μια αίσθηση ρετρό κομψότητας.

Jessie Buckley

Η Jessie Buckley εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με ένα beauty look που ήταν εμπνευσμένο από την κλασική αισθητική του παλιού Hollywood. Το μακιγιάζ της, επιμελημένο από τη makeup artist Nina Park, εστίασε στη φυσική λάμψη της επιδερμίδας και στα έντονα χείλη. Πιο συγκεκριμένα, η επιδερμίδα της διατηρήθηκε ανάλαφρη και φωτεινή, ενώ το βλέμμα τονίστηκε διακριτικά με απαλές σκιές και μάσκαρα, αφήνοντας τα ρουμπινί κόκκινα χείλη να πρωταγωνιστήσουν στο μακιγιάζ.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό, λείο καρέ με βαθιά πλαϊνή χωρίστρα, ένα χτένισμα εμπνευσμένο από τη κομψότητα της Grace Kelly, που χάρισε στην εμφάνισή της ρετρό γοητεία.

Audrey Nuna

Η Audrey Nuna ξέρει πάντα να ξεχωρίζει και αυτό έκανε και στα φετινά Oscars επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα απαλό και ρομαντικό beauty look. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε διακριτικές αποχρώσεις, με καφέ πινελιές να τονίζουν απαλά τα χείλη και τα μάγουλά της, χαρίζοντας φρεσκάδα και νεανική λάμψη στο πρόσωπό της.

Την ίδια στιγμή, η λαμπερή και υγιής επιδερμίδα της αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο χάρη σε μικρές τούφες των μαλλιών της, οι οποίες έπεφταν απαλά γύρω από το πρόσωπό της, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο και δροσερό look.

Rose Byrne

Η υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Rose Byrne, επέλεξε για την εμφάνισή της στα βραβεία ένα beauty look που απέπνεε διαχρονική κομψότητα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν χαμηλό, κομψό κότσο, ένα χτένισμα απλό αλλά ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο, που ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε κλασικές γραμμές, με έντονα κόκκινα χείλη, ενώ το βλέμμα της τονίστηκε διακριτικά με γκρι σκιά ματιών. Τα απαλά ροζ ζυγωματικά πρόσθεσαν φρεσκάδα και ισορροπία στο σύνολο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα θηλυκό και κομψό.

Demi Moore

Η Demi Moore επέλεξε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί ένα κομψό και μίνιμαλ beauty look που ανέδειξε τη φυσική της ομορφιά. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε nude τόνους, με απαλή βάση, διακριτικά τονισμένα μάτια και φυσικά χείλη, δημιουργώντας ένα φρέσκο και λαμπερό φινίρισμα.

Τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα και έπεφταν απαλά στους ώμους της, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση απλή αλλά ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη, που απέπνεε διαχρονική κομψότητα.

Elle Fanning

Η Elle Fanning πόζαρε στον φακό με ένα ρομαντικό και απόλυτα κομψό beauty look που ανέδειξε τη φυσική της φρεσκάδα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς, φωτεινούς τόνους, με λαμπερή επιδερμίδα, διακριτικά τονισμένα μάτια και peachy αποχρώσεις στα χείλη και τα μάγουλα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα αιθέριο.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα κομψό updo με χωρίστρα στη μέση, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα μας!

Nicole Kidman

Η Nicole Kidman εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένη, επιλέγοντας ένα κομψό και φωτεινό μακιγιάζ που ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε απαλούς, φυσικούς τόνους, με λαμπερή επιδερμίδα, διακριτικά τονισμένα μάτια και ροδακινί αποχρώσεις στα χείλη και τα ζυγωματικά που χάριζαν φρεσκάδα στο πρόσωπό της.

Τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, με ελαφρύ σπάσιμο που δημιουργούσε κίνηση και έδινε ένα πιο ανάλαφρο και φυσικό ύφος στην εμφάνισή της, ολοκληρώνοντας ένα red carpet look.

Lea Myren

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας The Ugly Stepsister, Lea Myren, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Academy Awards, επιλέγοντας ένα beauty look που συνδύαζε θεατρικότητα και glam.

Το μακιγιάζ της έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο βλέμμα, με έντονη σκιά ματιών και μαύρο μολύβι που τόνιζε τα μπλε μάτια της. Η λεπτομέρεια που ξεχώρισε ήταν οι μακριές βλεφαρίδες στην κάτω εξωτερική γωνία των ματιών, οι οποίες πρόσθεσαν δραματικότητα και μια ιδιαίτερη πινελιά στο συνολικό αποτέλεσμα.

Το χτένισμά της ολοκλήρωνε αρμονικά την εμφάνιση, με τα μαλλιά πιασμένα σε ένα ατημέλητο updo, δημιουργώντας μια αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ιδιαίτερο και εμπνευσμένο beauty look που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Photo Credits: Getty Images Ideal