Oscars 2026: Τα beauty looks που “μαγνήτισαν” τα βλέμματα

Η πιο λαμπερή βραδιά του κινηματογράφου επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά, συγκεντρώνοντας στο ίδιο σημείο τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής. Τα φετινά Βραβεία Όσκαρ δεν ήταν μόνο μια γιορτή για τις σπουδαίες ταινίες και τις δυνατές ερμηνείες, αλλά και μια εντυπωσιακή παρέλαση στυλ και αισθητικής. Στο red carpet του Dolby Theatre στο Los Angeles, οι σταρ του Hollywood έκλεψαν τις εντυπώσεις με εμφανίσεις που συνδύασαν υψηλή μόδα και ξεχωριστά beauty looks.
Πέρα από τα χρυσά αγαλματίδια και τις κινηματογραφικές διακρίσεις, τα φώτα στράφηκαν και στις λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν μια εμφάνιση: το μακιγιάζ, τα χτενίσματα και τη γενικότερη αισθητική που ανέδειξαν οι διάσημες παρουσίες της βραδιάς. Φέτος, οι φυσικές αποχρώσεις, η λαμπερή επιδερμίδα και τα κομψά glam hairstyles κυριάρχησαν, δημιουργώντας looks που ισορρόπησαν μοναδικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τις σύγχρονες τάσεις.
Από το soft glam μακιγιάζ της Emma Stone, το signature look της Demi Moore μέχρι τo λαμπερό makeup look της Elle Fanning εμπνευσμένο από το old Hollywood, το φετινό χαλί ήταν μία ωδή στην «ήσυχη πολυτέλεια».