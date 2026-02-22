Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το δώρο και απέκτησε αέρα στην κορυφή του πρωταθλήματος η ΑΕΚ! Η Ενωση έγινε η πρώτη ομάδα που το έκανε να φαίνεται… εύκολο με τον Λεβαδειακό και πήρε μια πειστικότατη νίκη με 4-0.

Ο Μουκουντί έλυσε νωρίς τον… δεσμό, ενώ ο Γιόβιτς έδωσε το μαξιλαράκι. Οι εξαιρετικοί Μάνταλος και Μαρίν έβαλαν τις τελευταίες υπογραφές.

Η Ενωση ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι και βρήκε το πολύτιμο γκολ στο 5ο μόλις λεπτό. Ο Μαρίν εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ και ο Μουκουντί έβαλε το κεφάλι του για να κάνει το 1-0.

Παραλίγο, μάλιστα, να γίνει και το 2-0, μόλις στο 7′. Ο Γκεοργκίεφ έβγαλε σούπερ κάθετη, αλλά το πλασέ του Γιόβιτς στο τετ-α-τετ ήταν άστοχο. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σέρβος δοκίμασε έξω από την περιοχή, όμως ο Λοντίγκιν αντέδρασε σωστά.

Ο ρυθμός έπεσε και η επόμενη σημαντική στιγμή ήταν για τον Λεβαδειακό. Ο Πεντρόσο βγήκε στην πλάτη, σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στο 31′.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΚ πήγε να κάνει το 2-0 με τον ίδιο τρόπο: στημένο του Μαρίν, κεφαλιά του Μουκουντί. Μόνο που αυτή τη φορά η κατάληξη δεν ήταν η ευτυχής για την Ενωση.

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος για να βρει δεύτερο γκολ και τα κατάφερε γρήγορα. Στο 49′ ο Μάνταλος έκλεψε, πάσαρε τέλεια στον Γιόβιτς και εκείνος εκτέλεσε για το 2-0.

Σφραγίδα ποιότητας… Μάνταλος

Ο αρχηγός ήταν σε φοβερή κατάσταση και το επιβεβαίωσε. Στο 59 πάτησε περιοχή, άδειασε τους αντιπάλους του και εκτέλεσε σωστά για το 3-0.

Η ΑΕΚ είχε πια την ψυχολογία και οι φάσεις της γίνονταν γκολ. Στο 68′ ο Λιούμπισιτς έστρωσε στον Μαρίν, που μετατράπηκε σε εκτελεστή και έκανε το 4-0.