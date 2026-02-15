Πριν λίγες ημέρες στην κοπή πίτας της Νέας Σμύρνης η ολομέλεια μετατράπηκε ουσιαστικά σε έναν άτυπο προσυνεδριακό διάλογο. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη και ο γραμματέας της οργάνωσης Νίκος Ρουμαντζάς έδωσε το μικρόφωνο, ως είθισται, στους υποψήφιους βουλευτές και τα πρωτοκλασάτα στελέχη για μία σύντομη δήλωση. Παρόντες Παύλος Χρστίδης, Χρήστος Κακλαμάνης, Δημήτρης Μάντζος Λευτέρης Καρχιμάκης και πολλοί άλλοι.

Η Τόνια Αντωνίου, που εντάσσεται στην αντιπολιτευτική πτέρυγα, μίλησε κυρίως για το συνέδριο και το χαρακτήρισε «υπαρξιακού χαρακτήρα» επεσήμανε δε πως «τον λόγο θα έχει η βάση», τονίζοντας παράλληλα πως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο «με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε».

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς και υπογράμμισε πως αντίπαλος του ΠαΣοΚ είναι η Νέα Δημοκρατία με την οποία δεν θα συγκυβερνήσει και πως το δίλλημα δεν είναι «συστημισμός ή αντισυστημισμός όπως το παρουσιάζει το Μαξίμου» αλλά πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΠαΣοΚ ή τρίτη θητεία Ν.Δ. με Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό».

Οι ομιλίες αυτές, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αποτέλεσαν για πολλούς από τους παριστάμενους μία πρόβα συνεδρίου. Με τη διαφορά όμως πως στο συνέδριο η πολιτική συζήτηση για την κατεύθυνση του κόμματος αναμένεται να φουντώσει ακόμη περισσότερο και οι σύνεδροι θα πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος.

Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να διαμορφώσει το στίγμα της επόμενης περιόδου, με αιχμή τόσο την πολιτική της αυτονομία όσο και τη στρατηγική διεύρυνσης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στους επικεφαλής των επιμέρους ομάδων και ρευμάτων, που φιλοδοξούν να επηρεάσουν τον προγραμματικό και οργανωτικό προσανατολισμό της παράταξης.

Ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που, με διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικές αναφορές, επιχειρούν να διαμορφώσουν συσχετισμούς και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα.

Η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εσωκομματικά είναι ο πιο ισχυρός παίκτης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ γνωρίζει καλά από συνεδριακές διαδικασίες και όλοι περιμένουν πως θα επικρατήσει τόσο στον αριθμό των συνέδρων που θα εκλέγουν, όσο όμως και στους συσχετισμούς των οργάνων που θα προκύψουν μέσα από αυτό.

Ένα πιθανό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι πως το σύστημα που έχει χτίσει εντός ΠαΣοΚ, και τον έχει βοηθήσει να εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος του κόμματος, είναι κουρασμένο από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Αντίπαλοι του παρατηρούν πως οι υποστηρικτές του προέδρου του ΠαΣοΚ δεν έχουν το πάθος των περασμένων ετών. Αυτό όμως είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί αν ισχύει ή όχι, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που στα συνέδρια του ΠαΣοΚ παραφράζουν τη ρήση του Γκάρι Λίνεκερ και μεταξύ σοβαρού κι αστείου δηλώνουν πως «στο τέλος κερδίζει ο Ανδρουλάκης».

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτή την προσπάθεια της εσωκομματικής επικράτησης είναι οι Μιχάλης Καρχιμάκης, Ηρακλής Δρούλιας, Νίκος Δασκαλάκης, Κώστας Παπαδημητρίου, Νίκος Μήλης, Μάρα Κουκουδάκη, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Θανάσης Γλαβίνας, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Διονύσης Λαμπρίδης και Μάνος Γλέζος.

Η Κοτζιά

Ο Χάρης Δούκας χαράσσει την πολιτική και αναπτύσσει προτάσεις και πρωτοβουλίες με αιχμή την προοδευτική διακυβέρνηση. Την πολιτική ευθύνη στην προσπάθεια αυτή έχει ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ Χρήστος Πρωτόπαπας, ενώ την κεντρική οργανωτική ευθύνη έχει αναλάβει ο Κώστας Πανδής συνεπικουρούμενος από τους Λάζαρο Καραούλη και Χρήστο Σωτηρόπουλο.

Εξαιτίας της ενασχόλησης του με τα ζητήματα του Δήμου Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που του δίνει η τεχνολογία για να επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του. Συγκεκριμένα, στις 3 Φεβρουαρίου μετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση με 850 συμμετέχοντες θέτοντας θέματα που θα βάλει στο συνέδριο, όπως η εσωκομματική δημοκρατία, οι προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων και το ψήφισμα που ζητά ώστε να μην συνεργαστεί το ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

Η «Διάσπαση»

Ωστόσο, για την ομάδα Δούκα θεωρείται μεγάλη απώλεια η ρήξη στις σχέσεις του με τον μέχρι πρότινος σύμμαχο του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Το «Χάρη πάμε» δεν ισχύει πλέον και πρώην γραμματέας του ΠαΣοΚ και βουλευτής του κόμματος, κινείται αυτόνομα, φιλοδοξώντας να καταγράψει στο συνέδριο αξιόλογη και δυναμική παρουσία. Συνεργάτες του δε, θεωρούν πως με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα προκύψει, ο δεύτερος πόλος που θα αναδειχθεί θα είναι επιρροής του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ανοιχτό συνέδριο

Ο Παύλος Γερουλάνος ζητά ένα ανοιχτό συνέδριο με αδιάβλητες διαδικασίες και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου. Επιμένει, όπως το εξέφρασε και στην Πολιτική Γραμματεία, στο να γίνουν ρηξικέλευθες προτάσεις στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεωρήσεις και οργανωτικά κινείται αρκετά. Κομβικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι έχει ο πρώην γραμματέας της νεολαίας ΠαΣοΚ Κώστας Πανταζής που θεωρείται ο επικεφαλής του οργανωτικού. Μαζί του έχει την Έφη Χαλάτση και ο από τη βόρεια Ελλάδα, ο πρώην υφυπουργός Λευτέρης Τζιόλας και ο γραμματέας της Ν.Ε. Θεσσαλονίκης Ευρυβιάδης Ελευθερίαδης συγκροτούν τη δύναμη κρούσης του Παύλου Γερουλάνου.

Πολιτική νίκη

Η Άννα Διαμαντοπούλου πιστεύει από τη μεριά της πως τα συνέδρια κερδίζονται πολιτικά και όχι οργανωτικά και στρέφει το ενδιαφέρον στο πολιτικό διακύβευμα του συνεδρίου. Όπως τόνισε και στην Πολιτική Γραμματεία, το ΠαΣοΚ πρέπει να εξηγήσει την στρατηγική του όσον αφορά του στόχους του. Ζητά ηλεκτρονικό μητρώο μελών με σκοπό τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων και επικεντρώνεται στα τρία κείμενα της διακήρυξης, των πολιτικών θέσεων και του καταστατικού.