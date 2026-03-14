Στις 18 Ιουνίου 2021, η 14χρονη Γωγώ πέθανε μετά από επέμβαση για παιδική παχυσαρκία. Ο ιερέας πατέρας της καταγγέλλει στο Mega ότι δεν πρόκειται για αμέλεια αλλά για δόλο: «Πήγαμε με αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με φέρετρο». Ζητά απαντήσεις ή έστω μια συγγνώμη, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο γιατί που στοιχειώνει την οικογένεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν όταν η οικογένεια απευθύνθηκε σε έναν εξειδικευμένο γιατρό για την παιδική παχυσαρκία της Γωγώς. «Μου είπε ότι σε 12 ημέρες το παιδί σου θα πάει στο γυμναστήριο ξανά. Το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν πήρα δεύτερη και τρίτη γνώμη», λέει ο πατέρας, αναγνωρίζοντας την ευπιστία του.

Η Γωγώ υποβλήθηκε σε χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου και πήρε εξιτήριο. Τρεις μέρες μετά, επέστρεψε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους και έχασε τη ζωή της, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο «γιατί» που στοιχειώνει την οικογένεια.

Η αγανάκτηση του πατέρα

Ο ιερέας πατέρας, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφει με πίκρα τον Γολγοθά που πέρασε η κόρη του. «Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία, χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Και αυτό δεν έχει δόλο; Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Εμείς πήγαμε με μία αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο», λέει συγκλονισμένος.

Δόλος ή αμέλεια;

Ο πατέρας καταγγέλλει ότι πίσω από το μοιραίο λάθος κρύβεται δόλος και όχι απλή αμέλεια. Ζητά από την ιατρική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές να δώσουν απαντήσεις ή έστω να υπάρξει μια συγγνώμη, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να βρει λίγη ανακούφιση από τον πόνο της.

Το μεγάλο «γιατί» που στοιχειώνει την οικογένεια

Η τραγωδία της Γωγώς αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τη φροντίδα, την εποπτεία και την υπευθυνότητα στην ιατρική πράξη. Ο πατέρας της, πενθώντας, υπογραμμίζει την ανάγκη δικαίωσης για το παιδί του και για κάθε οικογένεια που βρέθηκε σε παρόμοια θέση.