Με «αστερίσκους» για την ελληνική οικονομία δημοσιεύτηκε χθες η αξιολόγηση της Moody’s, διατηρώντας αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 όπως και το outlook. Μέσα στο κινδύνους που «βλέπει» ο οίκος για την Ελλάδα εντάσσεται το υψηλό δημόσιο χρέος, οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες καθυστερούν, αλλά και το ερώτημα του τι θα συμβεί με την ανάπτυξη μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εώ εγείρει ζήτημα και με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Αυτή ήταν η δεύτερη αξιολόγηση για την Ελλάδα φέτος, καθότι προηγήθηκε η DBRS πριν από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η σταθερή προοπτική (σταθερό outlook) ενσωματώνει την άποψή του οίκου ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική επίδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με το χρόνο, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται.

Εξισορροπεί επίσης το γεγονός ότι κάποια από τα κύρια πιστωτικά προβλήματα της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά σε σχέση με τα θετικά πιστωτικά στοιχεία ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Οι βασικές υποθέσεις της Moody’s

Συγκεκριμένα, οι βασικές υποθέσεις της Moody’s αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τους θεσμούς και την ανάπτυξη θα χρειαστεί χρόνο. «Αναμένουμε επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» σημειώνεται στην έκθεση.

Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αρνητικά δημογραφικά δεδομένα θα δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Παρά το γεγονός ότι το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Καθοδικές τάσεις

Η καθοδική πίεση στην αξιολόγηση “Baa3” της Ελλάδας θα μπορούσε να προκύψει εάν υπάρξουν ενδείξεις ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν αποδίδουν για την ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά οφέλη που αναμένονται.

Συγκεκριμένα, ενδείξεις μιας συνεχιζόμενης και σημαντικής επιδείνωσης της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας, πιθανόν σε συνδυασμό με σοβαρή επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα προκαλούσαν αρνητική αξιολόγηση, όπως θα συνέβαινε και με πισωγύρισμα στις διαρθρωτικές μακροοικονομικές ή δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Μια σημαντική επιδείνωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη που θα είχε χειροπιαστές ενδείξεις αδύναμης στήριξης από βασικούς συμμάχους, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε καθοδική πίεση στην προοπτική ή την αξιολόγηση.

Οι επόμενες αξιολογήσεις

Αναφορικά με τις επόμενες αξιολογήσεις, θα ακολουθήσει η Scope στις 20 Μαρτίου, η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου. Από το ερχόμενο φθινόπωρο ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου με την DBRS. Ακολουθούν οι Moody’s και Scope που θα ανακοινώσουν τις αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα στις 18 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η S&P και στις 6 Νοεμβρίου η Fitch.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης προφανώς και δεν θα κρίνουν μόνο από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αλλά θα εξετάσουν τη γεωπολιτική ένταση που δημιουργεί ένα νέο μακροοικονομικό τοπίο.

Χωρίς να μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος, η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης να κρατήσουν στάση αναμονής, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

