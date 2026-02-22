Η μεγαλύτερη βραδιά για τον κινηματογράφο στο Ηνωμένο Βασίλειο – και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως – ολοκληρώθηκε στο Royal Festival Hall στο Southbank Centre του Λονδίνου, με το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον να αποχωρεί με τα κυριότερα βραβεία BAFTA, έξι στο σύνολο από 14 υποψηφιότητες: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου για τον Πολ Τόμας Άντερσον, β΄ ανδρικού ρόλου για τον Σον Πεν, μοντάζ και φωτογραφίας.

Αδιαμφισβήτητη η δυναμική πορεία της ταινίας του Άντερσον προς τα Οσκαρ, βαδίζει πλέον με σιγουριά προς τη μεγάλη βραδιά της Αμερικανικής Ακαδημίας στις 15 Μαρτίου, με εχέγγυο τα βραβεία BAFTA, ένα σοβαρό βαρόμετρο της οσκαρικής σεζόν, που επηρεάζει σημαντικά την ψηφοφορία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως έχει αποδειχτεί πολλάκις τα τελευταία χρόνια.

Οι «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ, που προπορεύονται στην οσκαρική κούρσα με 16 υποψηφιότητες, αποχώρησαν από τα BAFTA με 3 βραβεία από 13 υποψηφιότητες, ενώ το αμερικανοβρετανικό «Άμνετ» της Κλόι Ζάο κέρδισε 2 σημαντικά βραβεία από ένα σύνολο 11 υποψηφιοτήτων – καλύτερης βρετανικής ταινίας και α΄ γυναικείου ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ, όπως περίπου αναμενόταν.

Το γοτθικό δράμα «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αναδείχθηκε κορυφαίο στις τεχνικές κατηγορίες, κερδίζοντας 3 βραβεία για τα σκηνικά, το μακιγιάζ και τα κοστούμια.

Ο Γιώργος Λάνθιμος με τη «Βουγονία» του διεκδίκησε 5 υποψηφιότητες αλλά δεν κέρδισε καμία. Η υποψήφια για BAFTA, πρωταγωνίστρια τη ταινίας, Έμα Στόουν, παρευρέθηκε στην απονομή και ήταν λαμπερή και όμορφη όπως σε κάθε εμφάνισή της.

Με παρουσιαστή τον αγαπημένο των Βρετανών ηθοποιό, Άλαν Κάμινγκ, τα φετινά βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία προέκυψαν τελικά πιο απρόβλεπτα από προηγούμενες χρονιές, δεδομένης και της παρουσίας του αμερικανοβρετανικού «Άμνετ», εκ των φαβορί στα Όσκαρ, που αποτελούσε το βρετανικό αντίβαρο στην επέλαση των Αμερικανών.

«Ονειρευόμουν να γίνω λίγο σαν την Τζούντι Ντεντς», είπε η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ παραλαμβάνοντας το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Άμνετ» της Κλόι Ζάο. «Το βραβείο ανήκει πραγματικά στις γυναίκες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος που με δίδαξαν και συνεχίζουν να με διδάσκουν πώς να κάνω τα πράγματα διαφορετικά», πρόσθεσε. Η πρωταγωνίστρια της Ζάο δύσκολα θα χάσει το πρώτο Οσκαρ της καριέρας της, αν υπολογίσουμε ότι οι ηθοποιοί που κερδίζουν στα BAFTA, έχουν σίγουρο και το Οσκαρ.

Ανατροπές είχαμε στις κατηγορίες ερμηνειών των ανδρών με τον απόντα από την απονομή, Σον Πεν, να κερδίζει το οσκαρικό φαβορί Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική αξία») και τον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο, που δεν είναι υποψήφιος στα Οσκαρ, αντίθετα με τους προαναφερθέντες, να νικά την αφρόκρεμα του Χόλιγουντ: προσπερνώντας το φαβορί Τιμοτέ Σαλαμέ («Marty Supreme»), ο Αραμάγιο κράτησε στα χέρια του το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear».

«Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό το βραβείο. Όλοι οι υποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία με καταπλήσσουν», είπε κατασυγκινημένος ο Αραμάγιο ενώ μόλις λίγα λεπτά πριν, είχε κερδίσει το BAFTA «Ανερχόμενο Αστέρι».

Ο ανερχόμενος ηθοποιός έχει στο ενεργητικό του ρόλους σε διάσημες τηλεοπτικές σειρές («Game of thrones» του HBO, «The lord of the rings: The rings of power» της Amazon). Στο δράμα «I swear» υποδύεται τον Σκοτσέζο ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος πάσχει από το Σύνδρομο Τουρέτ και έχει δώσει αγώνες για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη νευρολογική ασθένεια. Ο Ντέιβιντσον ήταν στην αίθουσα κατά την απομονή των BAFTA.

Υπέροχη βραδιά στα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας είχε και η Γούνμι Μοσάκου, η οποία ήταν μεταξύ των πρώτων νικητών της απονομής κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε Β’ Ρόλο για την ταινία «Αμαρτωλοί».

«Βρήκα ένα μέρος του εαυτού μου στην Άννι, ένα μέρος των ελπίδων μου, της δύναμης και της σύνδεσης με τους προγόνους μου, πλευρές του εαυτού μου που νόμιζα ότι είχα χάσει», δήλωσε συγκινημένη και χαρούμενη η ηθοποιός – ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα των φετινών BAFTA.

Οι νικητές των BAFTA 2026

Καλύτερη Ταινία

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Χρόνια Μετά

The Ballad of Wallis Island

Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή

Πέθανε Αγάπη μου

H is for Hawk

Αμνετ

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)

Κλόι Ζάο (Αμνετ)

Τζος Σάφντι (Marty Supreme)

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό

Τζακ Κινγκ, Χόλι Μπράιαν, Λούσι Μιρ (The Ceremony)

Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, Γουέιλ Ντέιβις (My Father’s Shadow)

Χάρι Λάιτον (Pillion)

Μάιριντ Κάρτεν (A Want in Her)

Κάιλ ΜακΜάου, Χάντερ Αντριους, Εοίν Ντόραν (Wasteman)

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island

Βουγονία

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Pillion

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear

Marty Supreme

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Παιδική και Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong

Λίλο & Στιτς

Ζωούπολη 2

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Κοστούμια

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ειδικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

The Lost Bus

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α’ζιόν (Marty Supreme)

Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας (Συναισθηματική Αξία)

Γούμνι Μοσάκου (Αμαρτωλοί)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Εμιλι Γουάτσον (Αμνετ)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μέσκαλ (Αμνετ)

Πίτερ Μούλαν (I Swear)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)

Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Ντοκιμαντέρ

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ελιο

Η Μικρή Αμελί

Ζωούπολη 2

Κάστινγκ

I Swear

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Train Dreams

Μοντάζ

F1: Η Ταινία

A House of Dynamite

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Μουσική

Βουγονία

Frankenstein

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Σκηνικά

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Ηχος

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Warfare

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

Magrid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcom Home Freckles

Ανερχόμενο Αστέρι

Ρόμπερτ Αραμάγιο

Μάιλς Κέιτον

Τσέις Ινφίνιτι

Αρτσι Μαντέκουι

Πόουζι Στέρλινγκ