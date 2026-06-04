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Συγκρούσεις ξέσπασαν στις Βρυξέλλες μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια σε προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, η οποία κατέληξε σε επεισόδια.

Η αστυνομία των Βρυξελλών κάλεσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ενώ συνεργεία του Reuters που βρίσκονταν στο σημείο κατέγραψαν ζημιές και συντρίμμια, μετά από βανδαλισμούς σε ποδήλατα και πινακίδες οδικής σήμανσης.

Αυξήσεις στα δίδακτρα

Η κυβέρνηση της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου, η οποία είναι αρμόδια για την εκπαίδευση στη γαλλική γλώσσα, σχεδιάζει να αυξήσει τα ετήσια δίδακτρα στην ανώτατη εκπαίδευση σε περίπου 1.100 ευρώ, από 835 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Παράλληλα, προτείνει οι εκπαιδευτικοί των τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναλάβουν δύο επιπλέον διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Το κοινοβούλιο της Γαλλόφωνης Κοινότητας αναμένεται να ψηφίσει αργότερα την Πέμπτη επί των προτεινόμενων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής.