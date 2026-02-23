Η παντελής απουσία της ταινίας «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι που ήταν υποψήφια σε ένδεκα κατηγορίες είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη έκπληξη των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου τα οποία απονεμήθηκαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο Λονδίνο.

Μεγάλη νικήτρια της απονομής η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον που κέρδισε έξι βραβεία, ανάμεσα στα οποία της καλύτερης ταινίας της χρονιάς, της καλύτερης σκηνοθεσίας και του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου – κάτι που σημαίνει ότι ο Αντερσον έφυγε με τρία βραβεία από το Λονδίνο αφού εκτός από σκηνοθέτης είναι επίσης ο σεναριογράφος και ένας από τους συμπαραγωγούς της ταινίας.

11- 0 στην περίπτωση του «Marty Supreme» είναι βαρύ σκορ ενώ ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο Αμερικανός Τιμοτέ Σαλαμέ που πρωταγωνιστεί στο «Marty Supreme», θεωρητικά μιλώντας ήταν το φαβορί στην κατηγορία Α ανδρικού ρόλου στα ΒAFTA.

Ο Σαλαμέ έχασε το βραβείο Α ανδρικού ρόλου από τον Ρόμπερτ Αραμάγιο της ταινίας «I Swear» του Κερκ Τζόουνς. Βέβαια, αυτό μπορεί κάπως να δικαιολογηθεί αφού ο Αραμάγιο, γεννημένος το 1992, είναι Βρετανός, οπότε η συμπάθεια των ψηφοφόρων συμπατριωτών του, ενδεχομένως να έπαιξε κάποιο ρόλο.

Από την άλλη πλευρά Βρετανίδα είναι και η Τζέσι Μπάκλεϊ που κέρδισε το BAFTA πρώτου γυναικείου ρόλου για τον «Αμνετ», όμως εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα από την αρχή και η Μπάκλεϊ δεν βρέθηκε από το πουθενά στις υποψηφιότητες γιατί ούτως ή άλλως ήταν το φαβορί.

Στην ταινία «I Swear» που μετρούσε πέντε υποψηφιότητες στα ΒAFTA και κέρδισε και στην κατηγορία του καλύτερου casting, o Αραμάγιο υποδύεται έναν νεαρό πάσχοντα από σύνδρομο Τουρέτ, γεγονός που έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ζωή του.

Να σημειωθεί ότι η ταινία «I Swear» δεν έχει προβληθεί ακόμα στην Ελλάδα όπως και σε πολλές άλλες χώρες και δεν είναι υποψήφια σε καμία κατηγορία των βραβείων Όσκαρ.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Σαλαμέ δεν χρειάζεται να ανησυχεί.

Γιατί το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ρεπορτάζ σχετικό με τα BAFTA στο οποίο να μην αναφέρονται τα βραβεία… Οσκαρ με τα οποία την Κυριακή 15 Μαρτίου ολοκληρώνεται ο κύκλος των κινηματογραφικών βραβεύσεων για την παραγωγή του 2025.

Αυτό από μόνο του επισφραγίζει την απόλυτη ισχύ των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και καλώς ή κακώς υποσκελίζει την δυναμική όλων των υπόλοιπων βραβείων, καθώς το Οσκαρ ήταν, είναι και θα είναι το απόλυτο βαρόμετρο στον χορό των κινηματογραφικών βραβεύσεων παγκοσμίως.

Τελικά, ακόμα και τα BAFTA νομίζεις ότι γίνονται απλώς για να φτιάξουν το κλίμα γύρω από τα… Οσκαρ.