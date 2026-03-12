Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Piraeus Port Run 2026». Από τις 09:00 έως τις 12:00, σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, θα υπάρξουν στη διαδρομή: Ηρώων Πολυτεχνείου – Λ. Χατζηκυριακού – Ακτή Θεμιστοκλέους – Ακτή Μουτσοπούλου – πλατεία Αλεξάνδρας – αναστροφή Ακτή Μουτσοπούλου – Φρεαττύδος – Σαχτούρη – Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη διευκόλυνση των τροχονόμων.

Οι οδηγοί παρακαλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

Αναλυτικά οι διαδρομές είναι οι εξής: