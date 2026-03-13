Επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου και Τρίτη 17 Μαρτίου.

Ο κύριος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζων Χίλι, με τον οποίο θα συζητήσουν θέματα που άπτονται του ΝΑΤΟ και της συνεργασίας των δύο χωρών σε μια σειρά τομέων.

Η Βουλή εξετάζει F-35 και Ασπίδα του Αχιλλέα

Ταυτόχρονα, τον Δευτέρα 16 Μαρτίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Μια νέα διαδικασία που θα συζητηθεί στην Επιτροπή είναι πως σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα οι συμβάσεις FOS (Follow On Support) δεν θα καλύπτονται απο τα λειτουργικά έξοδα των κλάδων αλλά θα αποτελούν ξεχωριστές συμβάσεις ως μέρος κάθε σύμβασης εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στα εξοπλιστικά προγράμματα και ειδικά στις συμβάσεις FOS όπου παλαιότερα υπήρχαν περιπτώσεις στις Ενοπλες Δυνάμεις, όπως για παράδειγμα ελικόπτερα να μην μπορούν να επιχειρήσουν λόγω μη υπογραφής σύμβασης τεχνικής υποστήριξης μετά την αγορά (FOS).

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει – λόγω της απουσίας του κ. Δένδια – ο υφυπουργός Άμυνας κ. Αθανάσιος Δαβάκης. Η ενημέρωση των μελών της επιτροπής για την πρόοδο των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα είναι το άλλο μεγάλο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής.

Βάρος θα δοθεί στις εξελίξεις για την Ασπίδα του Αχιλλέα αλλά θα υπάρξει και ενημέρωση, για το πρόγραμμα F-35 και για άλλα προγράμματα.

Επικοινωνία Δένδια – Βοτρέν

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρεν, στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπιλ. Παράλληλα, οι δύο υπουργοί προχώρησαν σε αξιολόγηση της κατάστασης στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, με έμφαση στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών.

Η ανάρτηση Δένδια