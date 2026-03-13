5 το πρωί: Το στίγμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Εκτός ΠαΣοΚ ο Κωνσταντινόπουλος – Στο κόκκινο καύσιμα και εισιτήρια
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο πρώτο μήνυμα του ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, υποσχέθηκε εκδίκηση για τα θύματα του πολέμου και διατήρηση του Στενού του Ορμούζ ως εργαλείο πίεσης, ενώ την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ επιμένουν στην αποτροπή πυρηνικών όπλων
Εσπασε την σιωπή του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
- Το πρώτο μήνυμα Μ. Χαμενεΐ: Εκδίκηση για τα θύματα του πολέμου που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, ορκίστηκε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του ως νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας παράλληλα πως το Στενό του Χορμούζ πρέπει να παραμείνει κλειστό ως όργανο πίεσης.
- Τι ισχύει με τα Στενά του Ορμούζ; Το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον. Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».
- Επιμένει ο Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι «πολύ πιο σημαντική» για αυτόν από την ανησυχία για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα.
Καύσιμα, μετακινήσεις και ταξίδια υπό πίεση λόγω ακρίβειας
- Προς τα 2€ η βενζίνη: Η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει καθημερινά τα νοικοκυριά, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζουν τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης το 1,5 ευρώ. Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για την επίδραση στις καθημερινές τους δαπάνες, ενώ οι πρατηριούχοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών περιορισμών κέρδους.
- Στροφή στα ΜΜΜ: Οι αυξημένες τιμές των καυσίμων οδηγούν πολλούς οδηγούς να εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο και να επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συνεπιβίβαση ή ποδήλατο. Η μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους, όπως στον Κηφισό, δείχνει τις αλλαγές στις συνήθειες των πολιτών λόγω κόστους μετακίνησης.
- Ακριβότερα αεροπορικά, πλοία και ΚΤΕΛ: Οι αυξήσεις στα καύσιμα επηρεάζουν τις μεταφορές, με περισσότερες αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν αυξήσεις σε ναύλους και τα ΚΤΕΛ να εφαρμόζουν ήδη +10% στις διαδρομές τους. Παράλληλα, οι πιθανές ανατιμήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η πίεση στον τουριστικό κλάδο ενισχύουν το κόστος ταξιδιών για τους πολίτες.
Εκτός ΠαΣοΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
- Η απόφαση Ανδρουλάκη: Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ τέθηκε την Πέμπτη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, στην οποία ανέφερε ότι από σήμερα ο βουλευτής του Νομού Αρκαδίας δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ και ως εκ τούτου χάνει και την θέση του αντιπροέδρου.
- Γιατί διεγράφη; Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με την οποία άφηνε αιχμές τόσο για τη διεύρυνση του ΠαΣοΚ όσο και για τη δημοσκοπική εικόνα του. Από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια της επίμαχης συνέντευξης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν έκανε ούτε μία αναφορά στο έργο και στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ, ενώ δεν άσκησε καμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
- Πώς αντέδρασε ο ίδιος; «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠαΣοΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί» δήλωσε.
Νέα πυρά Σαμαρά κατά Μητσοτάκη
- Ποιοι είναι οι επαγγελματίες ανησυχούντες; Ο Αντώνης Σαμαράς σήκωσε το γάντι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους «επαγγελματίες ανησυχούντες», απαντώντας από το βήμα της Βουλής.«Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών» είπε ο κ.Σαμαράς και εξέφρασε για άλλη μια φορά την διαφωνία για τη συνθήκη ειδικότερα για το άρθρο 30. Όπως εξήγησε, ο τρόπος που διατυπώνεται το άρθρο αφήνει περιθώρια στην εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου.
- Η απάντηση Παπασταύρου: Στο τέλος της ομιλίας του κυρίου Σαμαρά, ζήτησε παρέμβαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, «δεν μπορούν να εκχωρηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. «Εν προκειμένω δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν μπορούν να παραχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα» σημείωσε.
- Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση: Σήμερα Παρασκευή θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση και ψήφιση για το νομοσχέδιο που αφορά τις συμβάσεις με Κοινοπραξία Chevron & HELLENiQ Energy.
Απόφαση-σταθμός του Αρείου Πάγου για εργαζόμενους συνταξιούχους
- Δεν είναι λόγος απόλυσης: Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η συνταξιοδότηση εργαζομένου που συνεχίζει να απασχολείται δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο απόλυσης. Η απόφαση δικαιώνει συνταξιούχους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου, επιβεβαιώνοντας ότι η παράλληλη εργασία τους είναι νόμιμη.
- Όχι σε μισθολογική υποβάθμιση: Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η επανακατάταξη συνταξιούχου εργαζομένου στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο δεν προβλέπεται από τον νόμο. Μια τέτοια ενέργεια θεωρείται μονομερής και βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από τον εργοδότη.
- Κλείνει το θέμα των καταλογισμών: Με την απόφαση του Αρείου Πάγου κλείνει και το ζήτημα των οικονομικών καταλογισμών σε εργαζόμενους που συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους. Οι νομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση τονίζουν ότι η απόφαση δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο νομικό ζήτημα για τον δημόσιο τομέα.
