Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο που αφορά τις συμβάσεις με Κοινοπραξία Chevron & HELLENiQ Energy. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φέρνει το κρίσιμο νομοσχέδιο με τη μεγάλη – όπως τονίζεται από την κυβέρνηση – συμφωνία της Ελλάδας με τις δύο εταιρείες στις οποίες παραχωρούνται δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως ιδιαιτέρως κομβικό στα θέματα ενέργειας αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας ενώ όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη ακυρώνει στην πράξη το «παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Κυβερνητικές πηγές λένε πως με το συγκεκριμένο σχέδιο η Ελλάδα διπλασιάζει τις θαλάσσιες περιοχές προς έρευνα και εκμετάλλευση. Με αυτόν τον τρόπο, σημειώνουν, πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων για τη χώρα μας, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Μεταξύ άλλων, οι ίδιες πηγές, τονίζουν ότι ενισχύεται η γεωστρατηγική ισχύ της χώρας μας, καθιστώντας την από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.

Υπογραμμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποδυναμώνεται «το παράνομο και ανυπόστατο “τουρκολιβυκό μνημόνιο: και ενισχύεται η ελληνική θέση. Αγνοώντας δίκαια τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η 2η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, επενδύει εκατομμύρια νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου». Επιπροσθέτως, όπως λένε, εξασφαλίζονται σημαντικά οικονομικά οφέλη για το κράτος που κυμαίνονται μεταξύ 38%-41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Ο αντίλογος της αντιπολίτευσης

Το ΠαΣοΚ θα ψηφίσει επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου. Ο εισηγητής της Χαριλάου Τρικούπη, Φραγκίσκος Παρασύρης, στη τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής τόνισε πως «επί της Αρχής δε διαφωνούμε, καθότι – όπως ακούστηκε και τις 2 μέρες – η επίκληση στις πολιτικές που χαράχτηκαν από το 2011 και μετά γύρω από την

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων φέρουν τη “σφραγίδα ΠαΣοΚ” και συμφωνούμε ότι, όντως, υπάρχει ένα ενιαίο αφήγημα που μέχρι πρότινος δεν το ακούγαμε, αλλά σήμερα η κυβέρνηση αλλάζοντας ρότα και κάνοντας μια στροφή 180 μοιρών, τελικά, μπαίνει σε αυτή την κατεύθυνση της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Άρα, προφανώς, επί της Αρχής δε μπορούμε να διαφωνήσουμε. Ήταν μία σύλληψη των Κυβερνήσεων ΠαΣοΚ».

Ωστόσο, το ΠαΣοΚ φαίνεται πως έχει και κάποιες ενστάσεις, οι οποίες εκφράστηκαν από τον εισηγητή. Αφορούν τα οικόπεδα τα Νοτίως της Κρήτης και όπως εξήγησε ο κ. Παρασύρης, «μας προβληματίζει η διατύπωση του άρθρου 3053 της διάταξης αυτής, της οποίας το ιστορικό έχουμε περιγράψει, ότι παρά το μεγάλο διάστημα που είχε στη διάθεσή της η ΕΔΕΥΕΠ και το Υπουργείο στην αλληλογραφία που έκανε με τις εταιρείες, προστέθηκε την τελευταία στιγμή πριν από τη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και στην επιτροπή δήλωσε ότι επιφυλάσσεται για την Ολομέλεια, φαίνεται πως τελικά θα καταψηφίσει. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, με κριτική διάθεση τόνισε μιλώντας στην επιτροπή ότι «αν η χώρα διαθέτει πράγματι συγκροτημένη ενεργειακή στρατηγική ή αν πορεύεται με διαρκείς μεταμφιέσεις ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική ανάγκη. Διότι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι μία σταθερή εθνική ενεργειακή γραμμή. Είναι μία κυβέρνηση που αλλάζει αφήγημα, σαν να αλλάζει καπέλα».

Το νομοσχέδιο φαίνεται πως θα περασει με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ το οποίο όμως θα εκφράσει διαφωνίες σε συγκεκριμένα άρθρα, ενώ δεν αποκλείεται να στηρίξει και η Ελληνική Λύση. Αντιθέτως, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας έχουν ξεκαθαρίσει πως θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο ενώ η Νίκη έχει επιφυλαχθεί για την Ολομέλεια.