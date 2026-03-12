Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ιράν να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου. Το κείμενο υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο κατέθεσαν από κοινού το Μπαχρέιν και η Ιορδανία, έλαβε την ευρεία στήριξη 135 κρατών-μελών, ενώ η Ρωσία και η Κίνα επέλεξαν την αποχή από την ψηφοφορία.

Η ελληνική παρέμβαση και η έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβειρα Αγλαΐα Μπαλτά, επεξηγώντας την ψήφο της χώρας μας, τόνισε ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που συνυπέγραψαν το σχέδιο ψηφίσματος, υπερψηφίζοντάς το. Η κ. Μπαλτά επανέλαβε την απερίφραστη καταδίκη των ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή και εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Αθήνας για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλα τα μέρη για επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης και αποκατάσταση αξιόπιστων διαύλων διαλόγου, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τις ανησυχητικές συνέπειες της σύγκρουσης στη θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Μάικλ Γουόλτς δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η βιαιότητα και ο αδιάκριτος χαρακτήρας των ιρανικών πληγμάτων οδήγησαν κράτη με πρότερες διαφωνίες να ευθυγραμμιστούν και να μιλήσουν με μία φωνή. Ο κ. Γουόλτς υπογράμμισε επίσης την ενιαία στάση του Συμβουλίου Κρατών του Κόλπου (GCC) υπέρ του ψηφίσματος, αναδεικνύοντας τη διεθνή απομόνωση της Τεχεράνης.

Οι αντιδράσεις της Τεχεράνης και η απάντηση του Ισραήλ

Στον αντίποδα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν, πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, επέκρινε δριμύτατα το κείμενο, χαρακτηρίζοντάς το μεροληπτικό και πολιτικά υποκινούμενο. Υποστήριξε ότι το ψήφισμα προωθήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με σκοπό την αντιστροφή των ρόλων θύματος και επιτιθέμενου, ενώ κατηγόρησε τις δύο χώρες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ενεργειών στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέλος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, απέδωσε την ιρανική επιθετικότητα σε κατάσταση απελπισίας του καθεστώτος, καθώς η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει πλέον τον ρόλο του στην εξαγωγή τρομοκρατίας. Ο κ. Ντανόν κατέληξε σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση του ψηφίσματος καταδεικνύει πως η υπομονή του Συμβουλίου Ασφαλείας απέναντι στις ενέργειες της Τεχεράνης έχει πλέον εξαντληθεί.