Έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή κλήθηκε να αντιμετωπίσει η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ που μάλιστα φιλοξενεί και σχολείο.

Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ το όχημα πήρε φωτιά, ενώ οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τη 1 μ.μ. της Πέμπτης στο Temple Israel (Ναός του Ισραήλ) στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, που βρίσκεται περίπου 25 μίλια βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με την Detroit Free Press.

Λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος) το CNN μετέδωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός. Δεν είναι σαφές αν είχε συνεργούς.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026



Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και τότε σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ωστόσο, ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό.

URGENTE, EE. UU: “Tirador activo en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, Michigan”. Gran presencia policial. https://t.co/KliVKhkRo2 pic.twitter.com/LCThR4LNL4 — Dani Lerer (@danilerer) March 12, 2026



«Ένα περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Newsweek. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026



