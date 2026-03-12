Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σεισμική δόνηση έγινε στα σύνορα των νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρό της εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στην πρώτη του αντίδραση, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, ενώ ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε: «Επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4.8 (ΕΑΑ) ή 5.1 (EMSC) κοντά στο Ραπτόπουλο στη ΝΔ Θεσσαλία. Προς το παρόν εμφανίζεται μεμονωμένος. Θα δούμε τη συνέχεια και θα επανέλθουμε».

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές, ωστόσο οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να μην εισέρχονται σε χώρους που ενδεχομένως έχουν υποστεί ζημιές.