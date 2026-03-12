Στην ανάκληση τριών φαρμάκων προχωράει ο ΕΟΦ. Πρόκειται για το FLAGYL 500 mg/cap με ημερομηνία λήξης 10/2028, στο οποίο ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μία από τις συσκευασίες.

Το δεύτερο φάρμακο είναι το Rivaroxaban Tablets 20mg (παρτίδα 8211799), λόγω διαπίστωσης εκτός προδιαγραφών αποτέλεσμα ως προς τον έλεγχο των προσμίξεων.

Το τρίτο φάρμακο είναι SULBENIN F.C. TAB 5MG/TAB (BTx28tabs) -παρτίδα 25Α150- λόγω λανθασμένης καταχώρησης ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.