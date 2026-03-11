Σε νέα παρέμβαση για την υπόθεση της απώλειας της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, προχώρησε την Τέταρτη, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς οικογένεια, καθηγητές και γονείς μαθητών δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβαιναν μεσά στην τάξη της καθηγήτριας, πριν εκείνη πεθάνει από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και το υπουργείο έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να ερευνηθεί το θλιβερό γεγονός και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο.

Σε ανακοίνωση του σήμερα, το υπουργείο Παιδείας εκφράζει «βαθιά θλίψη» για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει «ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της».

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου, που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη», αναφέρει στη συνέχεια η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Τονίζεται εξάλλου ότι «απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Από πλευράς υπουργείου, σημειώνεται ακόμη:

«Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις, που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων».

«Υπάρχει βίντεο κατά την κακοποίηση μέσα στην τάξη»

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα, η οποία διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς η καθηγήτρια είχε καταγγείλει, το προηγούμενο διάστημα, ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε, ενώ και οι οικείοι της φωτογραφίζουν ως υπαίτιους για τον θάνατό της μαθητές και συναδέλφους

Η Σοφία Χρηστίδου κατέληξε απόρροια βαρέως ισχαιμικού επεισοδίου που υπέστη, με τους οικείους της να «φωτογραφίζουν» ως υπαίτιους για bullying, μαθητές και συναδέλφους, κατάσταση που την καταρράκωσε και της προκάλεσε το εγκεφαλικό.

Μάλιστα, πληροφορίες του MEGA ανέφεραν ότι η καθηγήτρια τα τελευταία τρία χρόνια έστελνε συνεχώς αιτήσεις για να φύγει από το σχολείο και να μεταφερθεί στο πανεπιστήμιο, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας της υποστηρίζει πως υπάρχει βίντεο το οποίο αποδεικνύει πως η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένους μαθητές της.

«Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε».

Το υπουργείο στην ανακοίνωση του, το πρωί της Τετάρτης, 11/03, αναφέρει ότι θα συλλέξουν τα στοιχεία προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, είπε με τη σειρά του, πως θα πρέπει και θα υπάρξει διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.