Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από σήμερα η εκπαιδευτικός από τις Σέρρες η οποία συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, επειδή φίμωσε με χαρτοταινία μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στην καταγγελία της καθηγήτριας προέβη η μητέρα του 13χρονου μαθητή.

Η καθηγήτρια από τις Σέρρες φίμωσε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία επειδή μιλούσε και επιπλέον, απευθυνόμενη σε συμμαθητή του τον προέτρεψε να του δέσει τα χέρια. Το ίδιο είχε ζητήσει νωρίτερα από τη δίδυμη αδερφή του αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Στο πρόσωπο της καθηγήτριας είχαν υπάρξει καταγεγραμμένες αναφορές για τη συμπεριφορά της και από άλλους γονείς οι οποίοι απευθύνθηκαν σχετικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Διαπληκτιζόταν συνεχώς»

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Από την αρχή συνέβαιναν αλλοπρόσαλλα πράγματα, αλλά λέγαμε ότι ίσως ήταν υπερβολή των παιδιών και τον γονιών. Διαπληκτιζόταν συνεχώς με τους καθηγητής, είχε συνέχεια εχθρική συμπεριφορά απέναντί τους. Έφερνε τις καθηγήτριες σε κατάσταση να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο και να ζητάνε τη μετάθεσή τους», είπε ο Αθανάσιος Κατρακάζης, κάτοικος της περιοχής.