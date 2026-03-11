Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών δυναμικής παρουσίας στον χώρο των περιοδικών, το HELLO! γιορτάζει τα 20 χρόνια κυκλοφορίας του με ένα επετειακό, συλλεκτικό τεύχος που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ.

Η ειδική αυτή έκδοση αποτελεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη λαμπερή διαδρομή του τίτλου, που εδώ και 20 χρόνια καταγράφει με μοναδικό τρόπο τη ζωή των σημαντικότερων προσωπικοτήτων από τον χώρο της τέχνης, του θεάματος, της μόδας και της διεθνούς κοσμικής σκηνής. Μέσα από τις σελίδες του επετειακού τεύχους, οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μεγαλύτερες αποκλειστικότητες, τα iconic εξώφυλλα και τα πιο χαρακτηριστικά royal stories που σημάδεψαν την πορεία του περιοδικού.

Παράλληλα, το HELLO! θυμάται τις εμβληματικές προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν στις σελίδες του, αλλά και τις στιγμές που καθόρισαν την κοσμική και πολιτιστική επικαιρότητα των τελευταίων ετών. Το επετειακό τεύχος φιλοξενεί, επίσης, ξεχωριστές συνεντεύξεις με τρεις σημαντικούς εκπροσώπους διαφορετικών γενεών και χώρων: την καταξιωμένη ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον συγγραφέα Αντώνη Καρυστινό και τη δημοφιλή τραγουδίστρια Demy.

Στις σελίδες του ξεδιπλώνονται ακόμη αναμνήσεις από τα πιο εμβληματικά party που άφησαν το αποτύπωμά τους στην κοσμική ζωή, ενώ ξεχωριστή θέση έχει και η μόδα — πάντα συνυφασμένη με τη φιλοσοφία του HELLO! — μέσα από ένα εντυπωσιακό flashback γεμάτο λάμψη, στιλ και πολυτέλεια.

Μετρώντας πλέον 1.045 τεύχη και 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην κορυφή της lifestyle δημοσιογραφίας, το HELLO! γιορτάζει την πορεία του με μια έκδοση-ορόσημο που αποτυπώνει τη διαχρονική του ταυτότητα και την ιδιαίτερη σχέση του με τους αναγνώστες. Το συλλεκτικό επετειακό τεύχος κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 15 Μαρτίου μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ.