Η σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να φωτίζει τις κωμικές πλευρές της οικογενειακής ζωής με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Η οικογένεια Πολίτη αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα, στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω παιδιά», πως αν δεν μπορείς να αποφύγεις το χάος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το απολαύσεις.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 13 – «Προθεσμίες» (Τρίτη 10 Μαρτίου)

Ο εφιάλτης κάθε γονιού γίνεται πραγματικότητα: ο Μιχάλης και η Σάρα ξεχνούν την προθεσμία πληρωμής για το μπαλέτο της Χαράς με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μαθήματος. Παράλληλα, ο Σταύρος προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα σχολικό reunion, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει μια παλιά του συμμαθήτρια. Η Σάρα και η Ιωάννα μεταφέρουν την αντιπαλότητά τους στα γήπεδα του τένις και o ανταγωνισμός τους ξεπερνά κάθε όριο.

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

#ExwPaidia