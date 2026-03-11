Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, φέρνει νέα δεδομένα στο ενεργειακό και πολιτικό οπλοστάσιο της χώρας.

Οι δηλώσεις αυτές δεν ήρθαν τυχαία, ούτε προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, από τα νέα δεδομένα που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα συντονισμένων κινήσεων Αθήνας και Παρισιού, μετά τις πρωτοβουλίες Μακρόν για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, απλώς επιβεβαιώνουν όσους έλεγαν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει και άλλους δρόμους ενεργειακής αυτονομίας από τις ρωσικές πηγές, πέραν του αμερικανικού καυσίμου, που θα περνά από την Ελλάδα και μέσω του κάθετου διαδρόμου.

Στις συζητήσεις Μητσοτάκη – Μακρόν μπήκε στο τραπέζι ένα κομμάτι του παζλ, που αφορά στην ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη μίνι αντιδραστήρες, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει σημαντικές ενεργειακές δυνάμεις, πέραν της πράσινης ενέργειας, με φωτοβολταικά και ανεμογεννήτριες.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αυτές άλλωστε, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι σε σχετικές συζητήσεις, δεν μπορούν να καλύψουν και τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες από τα data centers, την κυβερνοασφάλεια, αλλά και τους στρατηγικούς κόμβους σε κάθε χώρα.

Από την άμυνα στα data centers – Γιατί οι SMRs αλλάζουν τον χάρτη της Ευρώπης

Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της Άμυνας. Με την εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων, η απαιτούμενη ενέργεια είναι μεγάλη και απαιτείται να είναι διαρκής και ελεγχόμενη. Έτσι, οι μίνι πυρηνικοί αντιδραστήρες (SMRs) μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον τομέα.

Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν συμφωνήσει να καταστεί η Ελλάδα ένα ενεργειακό hub στην Ευρώπη, δίνοντας έτσι άλλη διάσταση στην ελληνογαλλική συμμαχία και κατ’ επέκταση στον ρόλο της χώρας μας στην Ευρώπη, η οποία δοκιμάζεται από τις τεκτονικές αλλαγές που γίνονται στον πλανήτη.

Ένα άλλο θέμα που συζητείται ευρύτερα στην ΕΕ και αφορά στην ενέργεια, είναι η υποστήριξη της ραγδαία αυξανόμενης χρήσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν με μπαταρίες, π.χ. αυτοκίνητα.

Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν και οι αντίστοιχες επάρκειες στο συγκεκριμένο κομμάτι, αφού, όπως παρατηρούν αξιωματούχοι των Βρυξελλών, εάν υπάρξει έλλειψη νικελίου ή γενικότερα υλικών που χρησιμοποιούνται για μπαταρίες και τσιπάκια, για παράδειγμα λόγω «αδυναμίας» της Κίνας να παράξει, θα σταματήσει να λειτουργεί ικανός αριθμός οχημάτων και άλλων συστημάτων στην Ευρώπη.

Οι εποχές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες και τα σχέδια πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς μάλιστα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Το επόμενο διάστημα θα τεθούν επί τάπητος όλες οι λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, ώστε να υπάρξουν και ανακοινώσιμα αποτελέσματα.