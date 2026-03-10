Το βρετανικό ναυτικό ενισχύει την παρουσία του στη Μεσόγειο, στέλνοντας το επιβλητικό HMS Dragon σε αποστολή ενίσχυσης της ασφάλειας στις βρετανικές βάσεις της Κύπρου.

Πιο συγκεκριμένα, το HMS Dragon αναχώρησε από το λιμάνι του Πόρτσμουθ με προορισμό την Κύπρο, σε μια αποστολή που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας των βρετανικών βάσεων στη χώρα.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν ολόκληρη την εντυπωσιακή αναχώρηση του σκάφους, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο: